Oleottova nadaljevanka v Kinemaxu

V soboto, 30. septembra, ob 18.30 bodo v goriškem Kinemaxu premierno predvajali prvi dve epizodi iz nadaljevanke Eppure cadiamo felici, ki jo je na raznih lokacijah v mestu posnel režiser Matteo Oleotto. Med drugim je snemanje potekalo v slovenskem višješolskem središču.

Na predvajanju bodo navzoči režiser, producenti in nekateri igralci. V glavnih vlogah nastopajo Gaja Masciale, Costantino Seghi, Giorgia Wurth in Matteo Branciamore. Vstop je prost do zapolnitve mest. Scenarij nadaljevanke, ki sta ga napisala Valerio D'Annunzio in Vanessa Picciarelli, je nastal po romanu Eppure cadiamo felici Enrica Galiana, ki v njem obravnava teme mladostništva, izključenosti in ljubezni. Producent je družba Publispei v sodelovanju z Rai Fiction, svojo podporoje zagotovila tudi filmska agencija FVG Film Commission z deželnim zavodom Promoturismo FJK.