Olimpijska zmaga povezala Sovodnje in Štandrež

Prve Olimpijade med vasmi v organizaciji mladih štandreških Pičulatov so odlično uspele. V Domu Andreja Budala na Pilošču se je med šestimi dnevi tekmovanja zvrstilo preko dvesto tekmovalcev in tekmovalk, zelo veliko je bilo tudi navijačev in navijačic zlasti med finalnimi nastopi ob koncu tedna, zaradi česar gre prireditev nedvomno ponoviti tudi prihodnje leto.

Podobno kot skakalca v višino Gianmarco Tamberi in Mutaz Essa Barshim, ki sta na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 skupaj posegla po zlati kolajni, sta se v soboto tudi zmage na prvih Olimpijadah med vasmi skupaj veselili dve ekipi - štandreška in sovodenjska. Po šestih dneh športnih bojev v znamenju zabave in dobre volje so sovodenjski in štandreški športniki in športnice dosegli enako število točk, 91, tako da so na koncu skupaj proslavili zmago z medsebojnimi čestitkami in objemi (kar med sosedi ni vedno samo po sebi umevno in zlasti v preteklosti med Štandrežem in Sovodnjami ni bilo). Bronasto odličje so si prislužile Poljane (poljanski navijači z rumenimi majčkami so bili med najbolj številnimi), četrti je bil Vrh, na peto mesto sta se z enakim številom točk uvrstila Štmaver in Oslavje, sedmi je bil Doberdob. Osmo mesto so osvojile Gabrje, sicer je ravno eden izmed njihovih tekmovalcev, Enrico Menis, poskrbel za enega izmed vrhuncev Olimpijad, ko je pometel z vso konkurenco v tekmi, med katero je krožnik pašte pojedel v manj kot 22 sekundah!

Pohvale mladim organizatorjem

Olimpijade so organizirali Pičulati, člani mladinskega odseka kulturnega društva Oton Župančič. Pri delu so jim pomagali starejši društveni odborniki, pomoč so zagotovila še domača športna društva Val, Juventina in Dom. Ob zaključku tekmovanja so bili mladi organizatoriji deležni številnih pohval. Prireditev je presegla pričakovanja. Vse dni se je v Domu Andreja Budala zbralo veliko tekmovalcev in navijačev, še največ jih je bilo v petek in soboto za finalne nastope, ko so se poleg nastopajočih na igrišču še kako potili tudi Pičulati za šankom in v kuhinji. Ob tolikšni množici so se mnogi spomnili na nekdanje turnirje v beach volleyu, med katerimi je pred tridesetimi oz. dvajsetimi leti Dom Andreja Budala ravno tako pokal po šivih.

13-letnica in 91-letnik

Na letošnjih Olimpijadah so se tekmovalci pomerili v odbojki, nogometu, košarki in v še nekaterih športih, ki doslej še niso bili uvrščeni na program Olimpijskih iger - v briškoli, polaganju rok, vleki vrvi, peki štruklja, namiznem nogometu, beer-pongu (kozarci so bili sicer polni vode in ne piva) in "pašti brez rok". Ekipe so sestavljali tako moški kot ženske, k medgeneracijskemu druženju, ki so ga cenili prav vsi nastopajoči, je prispevalo tudi pravilo, da so morali biti na igrišču tudi tekmovalci in tekmovalke nad 35. letom starosti. V eni izmed partij v briškoli sta se med drugim ob igralni mizi znašla 13-letna Eva iz Štandreža in 91-letni Miljo z Oslavja. Veliko zanimanje je pritegnilo zlasti tekmovanje v polaganju rok, ki ga je spremljalo glasno navijanje, sicer je naposled dvojno zmago dosegel Štandrež. Med moškimi je vlogo favorita upravičil nekdanji slovenski državni prvak v polaganju rok Manuel Makuc, medtem ko je med ženskami vse ostale tekmovalke presenetila šestnajstletna Kristel Kovic.

Sobotnemu zaključku tekmovalnega sporeda sta sledila preštetje vseh točk, ki so jih prejemale štiri prvouvrščene ekipe v posameznih športih, in na koncu še nagrajevanje. Nagrade sta poleg Matije Boškina in Gaje Braini iz vrst Pičulatov podeljevala še predsednica kulturnega društva Oton Župančič Nataša Paulin in pokrajinski predsednik SKGZ za Goriško Marino Marsič (ki je celotno tekmovanje spremljal s fotografskim aparatom, najlepše fotografije in vse lestvice so objavljene na Facebook strani KD Oton Župančič). Pred razglasitvijo zmagovalcev so nagradili tudi najboljše posameznike in posameznice v skupinskih športih, ob zaključku so vsi po vrsti pozvali Pičulate, naj prihodnje leto Olimpijade ponovijo in naj v tekmovalni program vključijo še kak šport, ki bi omogočil še večjo udeležbo tekmovalcev in tekmovalk vseh starosti.