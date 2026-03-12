Zobozdravniška ambulanta za ljudi v socialni in finančni stiski

Začenja se novo poglavje za zobozdravniško ambulanto Lidia Simoni tržaške Karitas. Po daljšem mirovanju med in po pandemiji je namreč organizacija v sodelovanju s humanitarnim društvom zdravnikov Donk in tržaško stomatološko kliniko zdravstvenega podjetja Asugi uradno predala namenu obnovljeno ambulanto namenjeno varovancem Karitasa in vsem, ki iz različnih razlogov ne morejo koristiti javnih ali zasebnih zobozdravstvenih storitev.

V prostorih sprejemnega doma Teresiano v Istrski ulici 71 so dan za dnem bolj številni obiskovalci v socialni in finančni stiski, ki poiščejo zdravstveno pomoč, ker si plačevanja storitev javnega zdravstva ne morejo privoščiti ali pa zato, ker so iz birokratskih razlogov izključeni iz javnih uslug. »Če smo danes dosegli nek cilj, je zato, ker je kdo drug pred nami izbral to pot,« je po blagoslovu prostorov uvedel slovesno odprtje tržaški škof Enrico Trevisi, »danes je tudi zdravstvena revščina zalo aktualna, s skupnimi močmi pa lahko naredimo še veliko, zlasti pa darujemo svoj čas drugemu,« je pozval zobozdravnike, naj pristopijo k projektu in svoje strokovno znanje za krajši čas delijo s skupnostjo. Marsikdo to že počenja v svoji ordinaciji, je povedal Roberto Di Lenarda, bivši rektor tržaške univerze in vodja tržaškega Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo Asugi, »če pa stopi še v sodelovanje s Karitas in Donk, bo delo še bolj plemenito.« Z prostovoljnim delom v zobozdravniški ambulanti ne nameravajo nadomestiti javne usluge, je dodal. Storitev ki je trenutno na voljo le enkrat tedensko, lahko med drugim koristijo bolniki tudi na poziv zobozdravniške urgence Asugi. Zdravje zob in ust vpliva na kakovost življenja, je dodal zdravnik, ter na splošno telesno in duševno počutje. Zato je pomembno, da se zobovja ne zanemarja.