Med gradnjo so prečili 90 jam

Drugi tir med Divačo in Koprom, po katerem se je včeraj prvič slavnostno peljal potniški vlak, bo povečal prepustnost proge z 98 na 212 vlakov dnevno, skrajšal bo železniško razdaljo na odseku Divača-Koper s 44,6 na 27,1 kilometra. Tudi potovalni čas bo krajši: za pot po novem potrebnih okoli 30 minut. Največja hitrost vlakov se bo s prejšnjih 65 do 75 kilometrov na uro povečala na 160 oziroma 175 kilometrov na uro. Promet pa bo po drugem tiru stekel konec leta ali kasneje, saj so pred tem potrebna testiranja proge in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Dela na projektu, na katerega je slovenska javnost čakala trideset let, so se pričela spomladi leta 2019 z gradnjo dostopnih cest do gradbišč. Že pred tem je zakon o začetku del leta 2017 dvakrat romal na referendum, obakrat so ga volivci potrdili. Naložbo so leta 2019 ocenili na milijardo in 150 milijonov evrov, trenutna ocenjena vrednost projekta pa znaša kar 41 milijonov evrov manj od začetne ocene.

Gradnja mogočne proge je bila sicer vse prej kot enostavna. Delavci so v predorih naleteli na več kot 90 jam, pri večjih so morali prek njih zgraditi notranje mostove oziroma viadukte znotraj predora. Dolina Glinščice je bila za inženirje prava »nočna mora«, krhek teren se je namreč plazil, konstrukcijo so morali zasidrati z 28-metrskimi betonskimi piloti. Krajani in kmetje pa so večkrat opozorili na hrup, škodo na imovini in okoljsko onesnaženje.

Tudi s finančnega vidika se je med gradnjo zapletalo: podpisanih je bilo več deset aneksov, v težavah se je znašlo turško podjetje Yapi Merkezi. Zaradi težav s plačevanjem delavcev, ki so v ne ravno prijaznih razmerah životarili v naseljih pri Orehku in Postojni, in podizvajalcev se je spomladi lani umaknilo z glavnine gradbišč in dela v celoti prepustilo Kolektorju.

Na gradbišču je žal prišlo tudi do smrtne žrtve: 26. oktobra 2021 je delavec padel z gradbenega odra na viaduktu Glinščica in umrl. Tragičen dogodek se je zgodil na dan, ko so v predoru T2 postavili kip svete Barbare, zavetnice rudarjev in vseh, ki delajo pod zemljo.