Desna sredina zavrnila predlog za slovenske jasli

Razprava o okrepitvi vzgojno-izobraževalne ponudbe v slovenskem jeziku pri Sv. Ivanu je bila vroča tema zadnje seje tamkajšnjega šestega rajonskega sveta. V torek zvečer je leva sredina tam enotno predložila svetniško pobudo, katere namen je bil spodbuditi odprtje slovenskega oddelka v novih občinskih otroških jaslih v Ulici Docce, izid glasovanja je bil tesen oziroma celo izenačen, svetnikom desne sredine je predlog naposled uspelo zavrniti. Mestna vlada je že večkrat potrdila, da slovenskega oddelka ne namerava odpreti, čeprav je bila pristojna za šolstvo v prejšnji upravi župana Roberta Dipiazze Angela Brandi (Naprej, Italija) drugačnega mnenja.

Kot navaja v sporočilu za medije tržaška Demokratska stranka, je bil predlog »kljub pomembnosti teme za zaščito slovenske manjšine, ki je zgodovinsko prisotna pri Sv. Ivanu in v Lonjerju,« zavrnjen zaradi izenačenega glasovanja. V rajonskem svetu pri Bošketu je bilo ob glasovanju 17 svetnikov, osem prisotnih predstavnikov desnosredinskih svetniških skupin je glasovalo proti pobudi (eden se je glasovanja vzdržal) in s tem izenačilo ravno toliko glasov iz leve sredine za pobudo, kar je v skladu s pravilnikom privedlo do njene zavrnitve.

Predlog je vložila leva sredina: Demokratska stranka, Lista Russo, Zdaj Trst in Gibanje 5 zvezd. Namen je bil odgovoriti na očitno pomanjkljivost: pri Sv. Ivanu obstajajo šole vseh stopenj s slovenskim učnim jezikom, od otroškega vrtca do drugostopenjskih srednjih šol, vendar jaslih ni. V dokumentu so občino spodbujali, naj v tem letu preveri, koliko družin bi svoje otroke vpisalo v slovenski oddelek jasli pri Sv. Ivanu. Ko bi se izkazalo, da je zanimanja dovolj, pa naj poskrbi za odprtje slovenskega oddelka, in sicer s prilagoditvijo postopka vpisovanja za leto 2027-28 ter s sprejetjem ukrepov za zagotovitev slovensko govorečega osebja.