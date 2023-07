V okviru letošnje, že 25. izvedbe, festivala Med zvoki krajev se bo zvrstilo tudi osem čezmejnih glasbenih večerov, s katerimi se že pripravljajo na Evropsko prestolnico kulture 2025.

Organizatorji festivala so v sodelovanju s Kulturnim domom iz Nove Gorice in raznimi drugimi partnerji v začetku leta izpeljali avdicije, na katerih so pianistka Gloria Campaner, violinistka Valentina Danelon in slovenski violončelist Klemen Hvala izbrali osemnajst mladih glasbenikov iz Italije in Slovenije, ki se glasbe učijo na konservatorijih v Trstu in Vidmu ter na akademiji za glasbo v Ljubljani. Z izbranimi glasbeniki so sestavili čezmejne zasedbe, ki se bodo predstavile na omenjenih osmih večerih, obenem so jim omogočili udeležbo na mojstrskem tečaju, ki so ga izpeljali minuli konec tedna na glasbeni šoli Emil Komel v Gorici.

Prvi koncert bo v Gorici

Prvi koncert bo na sporedu v torek, 18. julija, ob 21. uri v palači De Grazia v Gorici, kjer bosta nastopila Ljubljana Saxofon Quartet in sopranistka Sara Della Mora. V petek, 11. avgusta, ob 21. uri bo na kmetiji Lis Neris v Šlovrencu koncert, ki ga bodo oblikovali TRNTrio (pianistka Rebeka Dobravec, violinistka Neža Nahtigal in violončelistka Tara Korica), violinistka Hanna Schmidt, violist Riccardo Penzo in pianist Alessandro Del Gobbo. V petek, 22. avgusta, ob 21. uri bodo na dvorišču Pokrajinskih muzejev v grajskem naselju v Gorici nastopili flavtistka Saofia Battini, flavtist Matteo Rühr, saksofonist Christian Soranzio, trobentar Cristiano Brusini in pianist Alvin Ćućić. Četrti koncert bo vključen tudi v niz Zvoki miru: na Cerju se bodo v soboto, 2. septembra, ob 20. uri predstavili violinista Riccardo Penzo in Hanna Schmidt ter violončelistka Ema Krečič. V nedeljo, 3. septembra, ob 18.30 bo v dolini bersaljerjev v Redipulji zapela kantavtorka Amara.

V soboto, 9. septembra, ob 20. uri bodo v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nastopili klarinetist Christian Iacuzzi, Hanna Schmidt, violončelistka Ema Krečič, Alvin Ćućić in Rebeka Dobravec. Zadnji koncert bo v četrtek, 14. septembra, ob 20. uri na kromberškem gradu; nastopili bodo TRN Trio, Hanna Schmidt in Roberto Penzo. V soboto, 7. oktobra, ob 20. uri bo na sporedu gostovanje v avstrijskem Kitzbüelu, kjer bodo EPK 2025 promovirali s koncertom Riccarda Penza, Hanne Schmidt in Eme Krečič.