Osem pogledov na mejo kot kraj srečevanja in skupne prihodnosti

Ob odprtju in zaključku Mednarodnega kongresa FICE – dnevov avtorskega filma v Novi Gorici in Gorici bodo prvič predvajali na velikem platnu osem kratkih filmov, nagrajenih na razpisu »Brezmejni kratki filmi«, ki ga je pripravila Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina – Direkcija za kulturo v sodelovanju s FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.

Prvi dogodek bo v ponedeljek, 29. septembra, ob 20. uri v Kinemaxu v Gorici, drugi pa v petek, 3. oktobra, ob 19.30 na Trgu Evrope / Piazza Transalpina. Prav omenjeni trg je lokacija nastopa na začetku ter na koncu pripovedi vsakega izmed kratkih filmov, kar je svojevrstna zanimivost in skupna točka vseh filmov.

Oba filmska večera bosta brezplačna.

Osem zgodb, osem pogledov na mejo kot kraj srečevanja, preobrazbe in skupne prihodnosti. Osem zgodb, ki pripovedujejo o »odsotnosti meje«, kjer je Trg Evrope / Piazza Transalpina, simbol enotnosti in preseganja delitev, prisoten na začetku in koncu vsake pripovedi. Osem del, ki jih združujejo različni navdihi in jeziki, a vsa nosijo en sam izziv: skozi film ujeti in za vedno ohraniti zgodbe, čustva in magijo kraja, ki je v letu 2025 v središču pozornosti kot GO! 2025, Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

Na sporedu bodo filmi:

Il ponte (Most), režijski prvenec Giacoma Bendottija (Amarena Film), ki raziskuje tematiko migracij in prepustnosti meje v času in zgodovini.

Cos’ te costa (Kaj te stane), Davide Del Degan, scenarij Alessandro Biamonti (Galaxia), raziskuje fizične in metafizične meje kot popačenja človeške resničnosti.

La battaglia delle spazzole (Bitka pometačev), Lorenzo Fabbro (Staragara I.T.), komedija, ki nočno rutino dveh cestnih čistilcev spremeni v bitko nevidnih meja in nepričakovanih čustev.

Confini, canti (Meje, pesmi), Simone Massi (Rumore), edini animirani film, ki je bil že predvajan kot zaključni dogodek na Tednu mednarodne kritike na 82. Beneškem filmskem festivalu.

Meja – Frontiera, Emma Jaay (Tucker Film), sodobna pravljica z liričnim razmislekom o človeški povezanosti onkraj geografskih delitev.

Vivere (Živeti), Chiara Cremaschi (La Scontrosa), močna in vizualno intenzivna »road movie« pripoved.

L’estate che verrà (Prihodnje poletje), Mauro Lodi (Groenlandia), ganljiva zgodba o globokem prijateljstvu med Italijanom in Slovencem, ki sta odraščala v kulturno povezanem okolju goriškega državnega liceja.

L’osservatore dell’est (Opazovalec iz vzhoda), Alberto Fasulo (Neferti Film), spretna mešanica komedije, drame in poklona vesternom Sergia Leoneja.