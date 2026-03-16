Osrečili so afriške otroke

Večina Goričanov morda ne ve, da je njihovo mesto že več kot pol stoletja – od leta 1973 – tesno povezano z oddaljeno Slonokoščeno obalo in da je ta vez danes še živahnejša kot ob začetkih. V ponedeljek, 9. marca, se je uspešno sklenila solidarnostna pobuda Giocattolo sospeso, ki sta jo pripravila združenje CVCS (Centro volontari cooperazione allo sviluppo) in goriška trgovina igrač YOYO. Z njo so želeli s pomočjo občanov zbrati igrače in otroške knjige za center Notre Dame des Sources v mestu Bouaké v osrednjem delu Slonokoščene obale.

Na petkovi novinarski konferenci v prenovljenem sedežu CVCS je najprej spregovoril predsednik združenja Corrado Scropetta, ki je poudaril, da pobuda ni nastala čez noč, temveč izhaja iz večdesetletne prisotnosti goriške nadškofije v afriški državi. Direktor škofijskega misijonskega središča CMD Giulio Boldrin je dodal, da so se razmere v tem času močno spremenile, da se je sčasoma razvilo dobro sodelovanje s tamkajšnjimi cerkvami in da so tovrstni projekti simbol upanja v svetu, ki ga žal pretresajo številni konflikti.

Srečanju se je na daljavo pridružila tudi Asia Maurizio, 26-letna prostovoljka, ki s centrom Notre Dame des Sources sodeluje že tri leta. Center trenutno gosti 74 otrok različnih starosti, med njimi je tudi 25 novorojenčkov. Po njenih besedah sta pobuda in širše socialno delo združenja ter nadškofije znak dobrote ljudi. Prav ti otroci so prejeli vrsto igrač in knjig, ki so jih odrasli in otroci v Gorici zbirali od začetka decembra v trgovini YOYO. O pobudi je spregovoril tudi lastnik trgovine Tassilo Kristancic, ki ga je sprva skrbelo, da bi jo ljudje razumeli kot nekaj preveč oddaljenega, saj ni bila namenjena lokalnim ustanovam, temveč kraju, kjer vendarle delujejo tudi prostovoljci z Goriškega. Hitro se je izkazalo, da so Goričani z veseljem sodelovali.

Novinarska konferenca je bila hkrati priložnost, da je CVCS predstavil še druge dejavnosti. Združenje je bilo v Gorici ustanovljeno leta 1980 kot nevladna organizacija, njegovo delovanje pa med drugim omogočajo tudi prispevki pet tisočink dohodnine (Irpef). Scropetta je pojasnil, da je do 8. aprila odprt razpis za prostovoljce v okviru univerzalne civilne službe, pri katerem se lahko zainteresirani prijavijo prek združenja. CVCS sodeluje pri projektih na Slonokoščeni obali, v Južni Ameriki (Boliviji), pa tudi bližje – v Albaniji in Italiji. Vrata odpira tudi univerzitetnim študentom za opravljanje prakse. Več informacij je na voljo na spletni strani cvcs.it, na družbenih omrežjih združenja ali na sedežu v Ulici Bellinzona 4.