Osumljenec spolnega nasilja pobegnil skozi okno novogoriškega sodišča

Novogoriški policisti so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuj državljan. Policisti so osumljenca prijeli in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, a je osumljeni po zaslišanju odprl okno, skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil.

Do pobega je prišlo na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, kamor so po prijetju in pridržanju policisti privedli osumljenca pred tamkajšnjega dežurnega preiskovalnega sodnika.

»V tem trenutku lahko zgolj potrdimo, da na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavamo kaznivo dejanje spolno nasilje po tretjem odstavku 171. člena kazenskega zakonika in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuj državljan,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Dodali so, da kljub intenzivnemu iskanju osumljenca še niso izsledili.

Ob tem poudarjajo, da morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti.

Policisti so osumljenca privedli do dežurnega sodnika v torek pozno popoldan, osumljeni pa je skozi okno sodne dvorane povišanega prvega nadstropja sodišča pobegnil po že zaključenem sodnem procesnem dejanju, »ko je sodnik zoper njega zaradi begosumnosti že odredil pripor in mu je bil sklep o priporu tudi že vročen«, so za STA danes pojasnili na novogoriškem okrožnem sodišču.

Poudarili so, da sodišče v postopkih izvaja procesna dejanja, ki jih veleva zakon o kazenskem postopku, vidiki varovanja omenjenih oseb pa so načeloma v domeni drugih organov prisile. Podatkov o tem, da bi se pripornik pri skoku skozi okno poškodoval, na sodišču nimajo, premoženje, osebje sodišča ali drugih organov pa ni bilo poškodovano, so dodali.

Kot so še navedli, se v primerih pobega praviloma izdajo tiralica, mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo.