»Temeljni greh mestne uprave je hinavščina, politika dvojnih meril. En dan odkrivajo ploščo v spomin na Vilmo Braini, drugega dne pa segajo v roko tistim, ki so bili odgovorni za njeno aretacijo in deportacijo,« je danes na Verdijevem korzu v Gorici dejala Anna Di Gianantonio, predsednica mestne sekcije združenja partizanov ANPI-VZPI, in s tem izzvala aplavz udeležencev dopoldanskega shoda proti sprejemanju združenja veteranov enote X Mas v goriški mestni hiši. Protifašističnega protesta se je udeležilo več kot kot sto ljudi, med njimi je bilo veliko Slovencev.

Za mikrofonom se je zvrstilo več govornikov, med njimi deželna koordinatorka ANPI-VZPI Antonella Lestani, goriški predsednik SKGZ Marino Marsič in Mauro Dornik. Za glasbeni uvod in zaključek sta poskrbela Viljem Gergolet in Zora Černic, za zgodovinski okvir pa Luciano Patat, ki je pripadnike zloglasne enote X Mas opisal skozi besede predstavnikov Salojske republike. »Več prefektov je od Mussolinija zahtevalo, naj X Mas umakne z njihovih območij. Milanski prefekt je na primer leta 1944 v pismu opozoril na ilegalne dejavnosti, tatvine, rope in objestno obnašanje, ki je bilo značilno za pripadnike tega odreda,« je povedal zgodovinar Luciano Patat in pristavil: »Osupljivo je, da moramo po tolikih letih še vedno protestirati zaradi sprejemanja somišljenikov drhali, ki je niso marali niti fašistični prefekti in nacistični okupator«. Zgodovinarka Claudia Cernigoi je ironično pripomnila, da bi se pravzaprav enoti X Mas morali zahvaliti. »Poročnik Carollo je bil namreč zaslužen za to, da so partizani izvedeli za nacistične načrte v zvezi s Trnovim. Podal se je na območje, ki so ga partizani nadzirali in kjer so ga tudi ujeli. Pri sebi je imel papirje, ki so partizanom pomagali do uspeha,« je povedala Cernigoi.

Dve uri pred protifašističnim shodom je na občini potekala slovesnost X Mas, navzočih je bilo kakih petdeset ljudi. Pred mestno hišo so neofašisti Casapound razgrnili transparent z napisom »Decima marinai, Decima comandante!«. Predstavniki združenja veteranov X Mas in Lege nazionale so nato s prapori vstopili v vežo občinske stavbe, kjer je bil z županskim trakom navzoč odbornik Fabrizio Oreti, in položili vence k plošči v spomin na deportirane občinske uslužbence.

V pričakovanju na sprejem X Mas je v noči na današnji dan neznani storilec vhodna vrata goriške mestne hiše pomazal z rjavo snovjo. Po nekaterih navedbah naj bi šlo za blato, iztrebke oz. gnoj, po drugih za kavne usedline. Kljub temu je slovesnost X Mas v veži mestne hiše potekala po predvidenem programu. Večina udeležencev z jutranjim dogodkom sploh ni bila seznanjena, saj so občinski delavci že pred 8. uro vhodna vrata očistili. Na dogodek se je sicer odzval goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pouarja, da gre za nedopustno dejanje. »Če bo identiteta storilcev ugotovljena, kritje stroškov za odpravo nastale škode ne bo dovolj,« napoveduje župan in opozarja, da je bila danes dopoldne na občini tudi poroka. Poleg tega razlaga, da je bil med svečanostjo X Mas »položen šopek cvetja v spomin na občinske uslužbence, ki so jih odpeljali titovi partizani komunisti, ker bi lahko upočasnili okupacijo Gorice s strani diktature«.