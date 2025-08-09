Osvojil tudi pohvalo, zdaj pa ga mikajo različne poti

Simone Pietro Claudio iz Šempolaja je letošnjo maturo na turistični smeri zavoda Zois v Gorici opravil z odliko: dosegel je stotico s pohvalo. Na rezultat je ponosen in priznava, da ga je pohvala presenetila. »Že v trieniju sem dosegel najvišje število kreditov, zato sem ciljal na oceno nad 90, pohvale pa res nisem pričakoval. Mislim, da je stotica sad mojega truda, a tudi celotnega učnega kadra, ki mi je posredoval primerno znanje za tak uspeh,« pravi zlati maturant.

Turistično smer je izbral premišljeno, saj se mu je že ob vpisu zdela aktualna in pestra, z zanimivimi predmeti in možnostjo učenja več jezikov. »Obožujem vožnjo z vlakom, zato me je navduševala tudi vsakodnevna vožnja iz Nabrežine do Gorice in nazaj,« dodaja. Poletje preživlja raznoliko, od kopanja do načrtovanega potovanja po Nemčiji, kjer bo obiskal Stuttgart in München. Oktobra ga čaka romanje v Rim z goriško škofijo, ob tem pa se pripravlja na izpit Cambridge Proficiency (C2) in nemški certifikat B2. Že več kot deset let se ukvarja z reprodukcijo filmskih in zgodovinskih kostimov ter krojenjem. »V glavnem šivam,« pojasni.

Za prihodnost razmišlja o različnih poteh: mika ga Akademija gledališča La Scala v Milanu, kjer bi obiskoval triletni tečaj kostumografije, zanimajo ga tudi programi visoke profesionalne šole Burgo v Trstu, po drugi strani pa razmišlja tudi o študiju prava. »Želim si biti uspešen v vsem, kar bom poskusil,« sklene.