Oživiti želi svojo prvotno poslanstvo srečevanja

Od sobote, 22. novembra, do sobote, 29. novembra, bo na raznih lokacijah med Gorico in Novo Gorico potekalo 60. srečanje Inštituta za srednjeevropska srečanja ICM. Tokratni jubilejni večdnevni dogodek nosi naslov Meje ter preseganje meja in umov (Confini e SconfinaMenti). Glede osrednje teme so se navdih črpali iz prvotnega poslanstva inštituta, in sicer srečevanja. Želijo namreč, da bi slednje ponovno postalo moralni imperativ in gonilna sila v obdobju, ki ga zaznamujejo konflikti. Z dnevom, posvečenim Osimskemu sporazumu, pa bi radi ponovno oživili poslanstvo ICM na področju geopolitike.

Spet se bosta srečala župana

Prvo tradicionalno srečanje se je odvilo leta 1966 in je bilo posvečeno poeziji. »Šlo pa je preko gole poezije,« je dejal predsednik ICM Andrea Vacchi na včerajšnji tiskovni konferenci.

Da je nedvomno tudi zasluga srednjeevropske vizije Inštituta ICM, da je prišlo do Evropske prestolnice kulture 2025, sta povedala goriška odbornika Fabrizio Oreti in Patrizia Artico. »ICM je bil potreben pred šestdesetimi leti in je še danes,« je poudarila Artico. Občinski odbornik za kulturo Oreti pa je organizatorjem čestital predvsem za kakovost programa, ki ga bodo izvedli ob jubilejnem srečanju. Obenem je pohvalil tudi izbiro lokacij, ki bodo gostila razna srečanja.

V soboto, 22. novembra, bodo v Palači Lantieri obeležili 60. obletnico srečanja med goriškim županom Michelejem Martino in novogoriškim županom Joškom Štrukljem. Podobno kot leta 1965 se bosta ob 19. uri srečala sedanja župana Rodolfo Ziberna in Samo Turel. Zvečer bo potekal klavirski koncert Brüderschaft Letizie Michielon. V četrtek, 27. novembra, bo v Hotelu Entourage potekal dogodek ICM. Dal 1966 un narrazione senza confini, kjer bo beseda stekla o poslanstvu inštituta. Naslednjega dne bo EPICenter gostil dogodek na temo 50-letnice Osimskega sporazuma, ki ga bodo sooblikovali različni strokovnjaki.

V petek, 28. novembra, bo v kraju Castelnuovo v Zagraju potekal koncert violinistov Carla in Laure Grandi. V soboto, 29. novembra, pa bo Park Basaglia gostil dogodek SconfinaMenti, kjer bo govor o dediščini Franca Basaglie. Priredili bodo tudi dva posebna dogodka z naslovom L’incontro incontra, in sicer v soboto, 22. novembra, dopoldne v KC Lojze Bratuž o Michelstaedterju. V ponedeljek, 8. decembra, pa bo v Hotelu Entourage koncert Orienti - Matera 2019 incontra GO! 2025.