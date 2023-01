Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Ronkah, kjer sta v Drevoredu Mazzini trčila avtomobil in 64-letni kolesar. Obležal je na tleh hudo poškodovan, pri čemer mu je zastalo srce. Zdravstveno osebje ga je na kraju oživljalo in mu nudilo najnujnejšo oskrbo. S helikopterjem so ga nato prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Varnostni organi, ki so bili na kraju, preiskujejo vzroke nesreče.