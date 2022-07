Padali vročinski rekordi

Teden med 18. in 24. julijem je bil najbolj vroč v dvomesečju, ki je doslej bilo rekordno: s 25,8 stopinje celzija povprečne temperature smo letos v Gorici bili priča najbolj vroči prvi polovici poletja v zadnjih petdesetih in več letih. Visoke temperature, požari in drugi skrajni vremenski pojavi, kot so denimo toča, nalivi ali močan veter, so za Goriško v preteklosti bili prej izjema kot pravilo, stvari pa se iz leta v leto spreminjajo: o tem priča na primer tudi izredno huda suša, ki je na Soči in Vipavi kriva za pravo ekološko katastrofo.

Da bo poletje na Goriškem izjemno vroče, je bilo zaznati že junija, ko so se temperature povzpele krepko nad mejo 30 stopinj in ko je za ta mesec padlo precej rekordov. Na podlagi meritev deželne agencije za okolje Arpa - Osmer je bil junij tako za 2,5 stopinje toplejši v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, v merilni postaji v Gradišču pa je kar 27 dni termometer pokazal najvišjo temperaturo čez 30 stopinj.

»Kar doživljamo letos bi lahko bilo goriško podnebje prihodnosti. Že res, da se vročinski valovi ponavljajo ciklično, saj smo tudi v preteklosti imeli izjemoma vroča poletja. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da postajajo tako močni vročinski valovi bolj pravilo kot izjema: težava je torej v tem, da postajajo vse bolj pogosti,« pravi Daniel Tescari, ustanovitelj in upravitelj Facebook strani Pazzi per il meteo goriziano. 38-letni Goričan se z meteorologijo ukvarja že od mladih nog. Na svoji Facebook strani, ki šteje več kot 25 tisoč všečkov, pa vsakodnevno ponuja vremenske napovedi, ki jih sam izdeluje. »V Gorici so med vročinskim valom, ki se je začel v drugi polovici julija, meteorološke postaje izmerile do 39,9 stopinje, kar velja najbrž za rekord tega meseca.«