Papirnate osebne izkaznice je treba zamenjati z elektronskimi

Matični urad goriške občine se pripravlja na povečan obisk občanov, ki bodo morali v prihodnjih mesecih zamenjati osebno izkaznico. S 3. avgustom namreč papirnate osebne izkaznice ne bodo več veljavne, saj ne izpolnjujejo več minimalnih varnostnih zahtev notranjega ministrstva ne glede na datum veljavnosti, naveden na dokumentu.

V Gorici bo moralo papirnate osebne izkaznice zamenjati z elektronskimi osebnimi izkaznicami približno sedem tisoč občanov. Gre za dokaj visoko število, če upoštevamo, da goriški občinski uradi običajno izdajo približno 5.200 osebnih izkaznic na leto.

»Že več tednov se občani obračajo na matični urad zaradi zamenjave osebne izkaznice pred rokom 3. avgusta. Pričakovati je, da se bo število vlog v prihodnjih mesecih postopoma povečevalo, tudi zaradi bližajočih se poletnih počitnic. Zato smo pripravljeni prilagoditi storitev, na primer s podaljšanjem uradnih ur ali povečanjem števila razpoložljivih uslužbencev, da bi lahko ugodili vsem zahtevam,« pojasnjuje občinski odbornik za demografske storitve Maurizio Negro, ki poziva občane, naj pravočasno rezervirajo termin za pridobitev nove elektronske osebne izkaznice na telefonski številki 0481-383326. Seveda velja opozorilo, da je mogoče novo elektronsko osebno izkaznico mogoče dobiti tudi v dvojezični obliki.