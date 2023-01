Park nared do junija, za obnovo Laščakove vile denarja še ni

Laščakova vila v neoislamskem slogu, ki je doma na Pristavi in jo velikokrat omenjajo kot eno pomembnih prizorišč EPK 2025, že dve desetletji sramotno propada. Na srečo se je nedavno začela vsaj obnova izjemnega botaničnega parka ob njej, kjer naj bi nekoč raslo kar 500 dreves in grmov 114 različnih vrst. A če naj bi park do lepše podobe prišel v letošnjem juniju, je drugo vprašanje, kdaj čakajo boljši časi Laščakovo vilo. Njena usoda bo očitno odvisna predvsem od tega, kako uspešna bo novogoriška občina na razpisih pri iskanju več kot štirih milijonov evrov za njeno prenovo.

Rafutski park se na površini približno treh hektarjev razprostira na južnem pobočju Kostanjevice in je eden večjih ohranjenih eksotičnih parkov s konca 19. stoletja pri nas. Zasnovan je zelo heterogeno, njegova posebna vrednost pa so stara drevesa tujih vrst, ki dosegajo izjemno velike dimenzije, kot na primer rdeči hrast. Rafutski park je razglašen za naravni spomenik, od leta 2003 je tudi kulturni spomenik lokalnega pomena, za obiske pa v zadnjih dveh desetletjih ni bil urejen. Njegova prenova se odvija pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici in naj bi bila zaključena do junija.

Trenutno dva razpisa

Občutno več dela bo terjala obuditev znamenite Laščakove vile s skoraj 800 kvadratnimi metri, ki jo je leta 1914 v neoislamskem slogu zgradil arhitekt Anton Laščak za svojo družino in ki zadnji dve desetletji žalostno sameva. Na pročelju se še vedno bohotijo balkoni in nekdaj razkošna orientalska okna, v spodnjem delu je kamnito stopnišče z reliefi, ki jih danes obraščata bršljan in mah. Za vilo Rafut so sicer leta 2007 pripravili konservatorski načrt, a so možnosti za prenovo padle v vodo. V zadnjih desetletjih so bili različni poskusi obnove neuspešni, leta 2018 je občina načrtovala celo, da bi vilo prodala na dražbi, a si je zaradi upora domačinov, ki so priredili proteste, premislila. MONG prav zdaj hiti s pripravo projektov za njeno prenovo. Kot pravi Mitja Pekeč, strokovni sodelavec za investicije na občini, sta trenutno v pripravi dva razpisa: prvi vključuje restavriranje oboda vile, da bi zaščitili njeno propadanje. Tako naj bi poskrbeli za restavratorska in konservatorska dela, menjavo stavbnega pohištva, pa tudi za menjavo strehe, ki trenutno zamaka. »V drugem razpisu pa je predvideno projektiranje parkirišč ob vili, prav tako kot tudi ureditev večnamenskega prostora in javnih sanitarij,« pojasnjuje Pekeč. Kot je mogoče sklepati iz njegovih besed, naj bi ob Laščakovi vili zraslo eno od (zunanjih) prizorišč EPK 2025, medtem ko je usoda vile v tem trenutku še precej nejasna.

Na novogoriški občini namreč ne skrivajo, da denarja za prenovo edinstvene vile nimajo. »Seveda bi si želeli, da bi lahko prenovili tudi vilo, a brez finančnih virov ne bo šlo,« ocenjuje Pekeč.