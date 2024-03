Parkirišče bodo zasedli gradbinci

Na območju nekdanje tržnice na debelo od ponedeljka, 11. marca, ne bo več mogoče parkirati. Začenja se namreč obnova ploščadi med Bocciaccievo ulico in Ulico sv. Klare, ki jo namerava občina spremeniti v prireditveno prizorišče, sicer bodo ohranili tudi parkirišče, ki bo v celoti prenovljeno. Dela naj bi se zaključila do 20. decembra, sledil jim bo Konzorcij za ekonomski razvoj Julijske krajine, ki ga je za to pooblastila občinska uprava.

V oživitev in prekvalifikacijo območja bodo vložili 3.831.200 evrov. Po prenovi bo primerno za tržnice, razstave in druge dogodke, ki bodo lahko pod nadstreškom potekali ob vsakem vremenu, obenem se na občini ne nameravajo odpovedati parkirnim površinam. Po obnovi bo na voljo 91 parkirnih mest, od teh bo osem opremljenih s polnilnicami za električne avtomobile. »To območje - tako kot park v Dolini Korna, ploščad pri Rdeči hiši, športna dvorana Bigot in parkirna hiša v Manzonijevi ulici - bo pomembna pridobitev v vidiku EPK, pa tudi za prihodnost mesta,« pravi župan Rodolfo Ziberna.

Projekt predvideva posaditev dreves in ureditev zelenic, poleg tega bodo zgradili javne sanitarije. Območje bo opremljeno z električno in vodovodno napeljavo, na voljo bo bodo tudi skladišče. Zid, ki gleda na Boccaccievo ulico, bodo prenovili, pri čemer bodo v spomin na nekdanjo tržnico na debelo ohranili njegovo izvirno podobo. Nov nadstrešek bo zgrajen iz jeklenega ogrodja in prekrit s prosojnimi ploščami iz polikarbonata oz. s fotovoltaičnimi paneli na južni strani. Ko ne bo prireditev, bo mogoče parkirati tudi pod nadstreškom, kjer bo na voljo 44 mest.

Če ne bo zapletov, bo prenovljeno območje nared za EPK 2025. Prva faza del se bo kot omenjeno začela v ponedeljek, od 15. aprila, ko bo startal drugi sklop del, bo gradbišče zajelo tudi malo parkirišče med ulicama Cadorna in Sv. Klare. Od takrat do zaključka del bodo parkirna mesta v Cadornovi ulici proti plačilu. Da bi pridobili čim večje število parkirnih mest, so se na občini zavzeli za premestitev avtobusne postaje v Ulici sv. Klare: ob robu pločnika bodo tako lahko uredili deset dodatnih parkirnih mest.