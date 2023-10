Parkirna revolucija pri ronškem letališču

Dežela Furlanija - Julijska krajina in družba Trieste Airport, ki upravlja ronško letališče, sta se odločili za delno spremembo parkirnega režima in cenika za parkiranje ob intermodalnem središču. Od 23. oktobra dalje bo tisoč parkirnih prostorov na parkiriščih P8 in P9 prvih 30 minut brezplačnih, za 12 ur parkiranja na parkirišču P8 pa bo treba odšteti samo evro. Z znižanjem cene parkirnine želijo spodbujati uporabo javnih prevoznih sredstev, saj je to eden od ciljev intermodalnega središča.

Medtem pa so župani Škocjana, Zagraja, Doberdoba, Foljana-Redipulje, Štarancana, Turjaka in Špetra ob Soči na Deželo FJK naslovili pismo, v katerem pozivajo k razširitvi dogovora med Občino Ronke in družbo Trieste Airport - le-ta predvideva, da lahko prebivalci Ronk brezplačno parkirajo na parkirišču P8 za največ deset ur dnevno - tudi na njihove občine.