Parku Coronini vračajo mediteranski značaj

V polnem teku je prenova parka Coronini, ki mu vračajo nekdanji mediteranski značaj. Pri obnovitvenih delih, ki so se začela oktobra lanskega leta in se bodo zaključila novembra, posebno pozornost namenjajo varnosti in obenem dostopnosti, saj si želijo, da bi park in hkrati palačo lahko obiskovali gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni.

Kako potekajo prenovitvena dela in kaj sploh predvidevajo, so pojasnili včeraj. V zgodovinski palači na Drevoredu 20. septembra je navzoče v vlogi predsednika Fundacije Coronini Cronberg nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je povedal, da so si za obnovitvena dela zagotovili 1.740.000 evrov finančnih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Gradbena dela so se začela novembra lanskega leta in poleg prenove parka predvidevajo tudi nabavo naprav za povečano resničnost, po zaslugi katerih bo obisk palače še bolj zanimiv.

Župan je pojasnil, da pri prenovitvenih delih namenjajo posebno pozornost varnosti, pri čemer se je spomnil smrti trinajstletnega Stefana Borghesa, ki mu je bil sredi poletja 2020 usoden padec v vodnjak dvorca. »Naša največja skrb je zagotoviti, da bosta park in palača popolnoma varna. Zaradi tega smo tehnike, ki morajo že itak pripraviti ustrezni varnostni načrt, pozvali, naj zagotovijo, da se podobne tragedije ne bodo ponovile nikoli več,« je poudaril župan.

V nadaljevanju je o poteku obnovitvenih del spregovoril arhitekt Giulio Valentini. »Park so uredili pred približno 150 leti. Zatem so ga spreminjali in širili vse do leta 1945. V povojnem obdobju je bil v glavnem prepuščen samemu sebi. Nekatere invazivne rastline so ga zarasle, drevje je zraslo in v marsikaterem primeru usahnilo. Poleti 2017 se je nad Gorico razbesnelo neurje, med katerim je bilo podrtih več dreves; takrat je bilo jasno, da je park še kako potreben vzdrževanja,«je pojasnil Valentini in opozoril, da so pred leti v parku izvedli vrsto vzdrževalnih del v sodelovanju z deželo in z gozdarsko policijo. Očistili so območje ob vhodu v palačo, tako da so spet vidni nekateri arhitektonski elementi, ki jih je rastlinje popolnoma prekrilo.

»Pred dvema letoma smo se prijavili na razpis za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornosti, pri čemer smo bili zelo uspešni. Skupno se je nabralo 1040 prošenj iz cele Italijo, sami smo pristali na 40. mestu, kar pomeni, da smo pripravili dober načrt. Parku Coronini želimo vrniti čim bolj originalno podobo. V nekdanji kraljevini Italiji je bilo mediteranskih parkov kar nekaj, vendar je treba upoštevati, da je bila Gorica v času nastajanja parka še pod Avstro-Ogrsko. Zaradi tega je imel park Coronini poseben pomen, saj je bil med redkimi mediteranskimi parki v celotnem cesarstvu,« je pojasnil Valentini.

Spet bodo zgradili stopnišče

Med pripravo načrta so preverili stanje prav vsakega drevesa in posebno pozornost namenili varnosti. Začrtali so nekaj novih poti, nekatere bodo dostopne tudi za gibalno ovirane osebe. Restavrirali bodo večji del zidu, ki obdaja park, ponekod bodo namestili novo ograjo. Na novo bodo zgradili stopnišče, ki je nekoč vodilo proti palači s spodnjega dela Ulice Coronini oz. s Placute.

Nekdanji bazen bodo uporabljali za zbiranje meteornih voda, s katerimi bodo namakali park, sicer bodo nad njim uredili ploščad, tako da bo območje varnejše in uporabno v razne namene. V spodnjem delu parka ob nekdanji strugi potoka Korna bodo uredili prireditveni prostor. »Primeren bo za filmski festival Amidei in za številne druge dogodke,« je prepričan Valentini.

Tudi interaktivna maketa

V okviru projekta bodo palačo opremili z napravami za povečano resničnost. Poskrbeli bodo za novo spletno stran, za prenovljeno grafično podobno in za aplikacijo za obiskovalce dvorca z vsebinami v italijanščini, angleščini in slovenščini. Slepim in slabovidnim bo na voljo interaktivna maketa.

Gradbena dela so se začela oktobra lanskega leta in se bodo zaključila novembra 2024, in sicer povsem v času za Evropsko prestolnico kulture 2025. Da je palača Coronini pravi biser, je včeraj poudaril tudi deželni odbornik Mario Anzil, ki je prepričan, da bo Evropska prestolnica kulture izredno pomemben dogodek za Gorico in Novo Gorico, kjer meja predstavlja priložnost za krepitev prijateljskih vezi.

Doslej so za koriščenje finančnih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost pripravili dva razpisa. Prenova parka je vredna 764.000 evrov, dela izvajajo podjetja Aprile Alessandro iz Sevegliana, Tecno Advance iz Gorice in Esedra Restauri iz Vidma. Za multimedijske vsebine bo šlo 382.000 evrov, zanje bosta poskrbeli podjetji ETT iz Genove in GSNet Italia iz Rima.