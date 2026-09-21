Pastirček praznuje z Amalijo

Otroška revija Pastirček že 80 let spremlja in zabava šolske otroke. Od leta 1946, ko je izšla prva številka z vsega osmimi stranmi, se je v osmih desetletjih neprekinjenega izhajanja razvila v pravo mesečno revijo, ki obsega kar 32 strani. Na njenem čelu se je zvrstilo šest urednikov, od prvega, Kazimirja Humarja, do Marijana Markežiča, ki jo ureja od leta 1992. Zgodbo in razvoj revije Pastirček, ki izhaja pri Goriški Mohorjevi družbi, sta v petek v Kulturnem centru Lojze Bratuž v pogovoru predstavila Matjaž Pintar in Olga Tavčar, vzgojiteljica in dolgoletna sodelavka revije. Priložnost za pogovor je ponudila predstavitev slikanice Amalija avtorice Tatjane Ban, nove knjige v Pastirčkovi zbirki. Za glasbeno kuliso so poskrbeli mali pevci Otroškega pevskega zbora Emil Komel pod taktirko Damijane Čevdek Jug.

Olga Tavčar je povedala, da ji je v velik ponos, da je lahko sodelovala pri reviji s tako dolgo zgodovino. Še vedno se spominja dneva sredi osemdesetih let, ko so jo prvič povabili k sodelovanju. Revija, katere maskota je »Packo« s svojo šepavo slovenščino, upodablja pa ga ilustrator Walter Grudina, ni priljubljena samo med otroki. Po njej pogosto posežejo tudi učitelji, ki iz Packovih napak črpajo navdih za vsebino učnih ur.

Kot je pojasnila Olga Tavčar, je Pastirček začel izhajati v Gorici, nato se je za nekaj časa preselil v Trst, kjer se je predvsem po zaslugi veroučiteljev razširil tudi med tržaškimi otroki. Veroučitelji ga še danes delijo po šolah. Iz skromne knjižice z nekaj stranmi je zrasel tudi po obsegu, že vrsto let pa znova izhaja v Gorici, kjer vsak mesec natisnejo približno 1700 izvodov.Za njegovo redno izhajanje je zaslužen Marijan Markežič, ki skrbno zbira prispevke različnih sodelavcev. Pri posamezni številki jih v povprečju sodeluje deset. Vsak na svoj način ter na podlagi svojih zanimanj in izkušenj prispeva vsebine s področij slovnice, gledališča, glasbe, ilustracije in drugih tem. Za oblikovanje Pastirčka skrbi Maida Sibelia, sodelavka Novega glasa. Dobrodošli so tudi otroški prispevki: mladi bralci lahko Pastirčkovi pošti pošiljajo svoje zapise in ilustracije. Da je revija zrasla in postala vse bolj razširjena tudi po svetu, priča dejstvo, da so za letošnjo naslovnico prejeli ilustracijo dečka iz argentinskega mesta Bariloče.

V Pastirčkovi knjižni zbirki je doslej izšlo 29 del, letos, ob 80-letnici revije, pa se jim je pridružilo še trideseto. Slikanica Amalija avtorice in ilustratorke Tatjane Ban, sodelavke revije Pastirček, obravnava občutljivo temo prehranjevanja otrok. Amalija je namreč deklica, ki ne mara jesti, zato mora njena mama poiskati rešitev.Kot je povedala Tavčar, bi lahko delo opredelili kot problemsko slikanico, ki lahko spodbudi pogovor med otrokom in starši. Lahko pa jo beremo tudi kot pravljico, primerno za vsakega otroka v vrtcu. Ker gre za občutljivo temo, je Tavčar poudarila, naj starši sami presodijo, ali jo bodo prebrali skupaj z otrokom.

Z Amalijo se bodo otroci lahko znova srečali 26. septembra v Slovenski vasi na goriških Okusih ob meji, kjer bo branju slikanice sledila krajša delavnica.