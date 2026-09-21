Spodnji del Ulice Commerciale od 13. ure spet odprt za promet

Danes ob 13. uri se za promet ponovno odpira odsek Ulice Commerciale med Trgom Casali in Ulico sant’Anastasio, kjer je podjetje AcegasApsAmga nedavno izvedlo posodobitev komunalne infrastrukture.

Cesta bo ponovno odprta za promet v smeri proti Krasu, medtem ko bo za vozila (vključno z avtobusi), ki vozijo proti središču mesta, še naprej veljal obvoz po Ul. Pauliana. S ponovnim odprtjem odseka pa bo Ul. sant’Anastasio na križišču z Ul. Commerciale ponovno zaprta s ponovno postavitvijo fizičnih pregrad.

Dela za posodobitev komunalne infrastrukture se bodo nadaljevala na naslednjem odseku Ul. Commerciale, med ulicama Sant’Anastasio in Pauliana. Zaradi izvajanja del bo vozišče zoženo na en vozni pas v smeri navkreber, promet proti središča mesta pa bo še naprej potekal po obvozu prek Ul. Pauliana.