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Promet

Spodnji del Ulice Commerciale od 13. ure spet odprt za promet

Cesta bo ponovno odprta za promet v smeri proti Krasu, mestem ko bo za vozila, ki vozijo proti središču mesta, še naprej veljal obvoz po Ul. Pauliana

Spletno uredništvo |
Trst |
21. sep. 2026 | 7:33
    Spodnji del Ulice Commerciale od 13. ure spet odprt za promet
    Na odseku med Trgom Casali in Ulico sant’Anastasio je podjetje AcegasApsAmga izvedlo posodobitev komunalne infrastrukture (FOTODAMJ@N)
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Danes ob 13. uri se za promet ponovno odpira odsek Ulice Commerciale med Trgom Casali in Ulico sant’Anastasio, kjer je podjetje AcegasApsAmga nedavno izvedlo posodobitev komunalne infrastrukture.

Cesta bo ponovno odprta za promet v smeri proti Krasu, medtem ko bo za vozila (vključno z avtobusi), ki vozijo proti središču mesta, še naprej veljal obvoz po Ul. Pauliana. S ponovnim odprtjem odseka pa bo Ul. sant’Anastasio na križišču z Ul. Commerciale ponovno zaprta s ponovno postavitvijo fizičnih pregrad.

Dela za posodobitev komunalne infrastrukture se bodo nadaljevala na naslednjem odseku Ul. Commerciale, med ulicama Sant’Anastasio in Pauliana. Zaradi izvajanja del bo vozišče zoženo na en vozni pas v smeri navkreber, promet proti središča mesta pa bo še naprej potekal po obvozu prek Ul. Pauliana.

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