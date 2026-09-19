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Avtobusi

Novi električni avtobusi na novogoriških ulicah

Mesta občina Nova Gorica je včeraj koncesionarju uradno predala v uporabo štiri nove električne avtobuse mestnega prometa, ki so jih kupili s prijavo na razpis Eko sklada

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
19. sep. 2026 | 12:08
    Novi električni avtobusi na novogoriških ulicah
    Po novogoriških ulicah vozijo novi električni avtobusi (LARISA DUGAR/PRIMORSKE NOVICE)
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Mesta občina Nova Gorica je včeraj koncesionarju uradno predala v uporabo štiri nove električne avtobuse mestnega prometa, ki so jih kupili s prijavo na razpis Eko sklada, poročajo Primorske novice.

Nakup je stal 2,8 milijona evrov, Eko sklad je temu namenil skoraj 1,8 milijona evrov. »Zasledujemo dva cilja. Prvi je prispevati k bolj zelenemu jutri, k zmanjšanju izpušnih plinov in k čistejšemu okolju. Naslednje leto uvajamo tudi novo parkirno politiko, zato je drugi cilj, da skladno s posodobitvijo in razširitvijo avtobusnih linij našim občankam in občanom ponudimo alternativo potem z avtomobilom takrat, ko te niso nujno potrebne,« je povedal novogoriški župan Samo Turel.

Kot je še dodal, so okrepili linije proti Lokam, Vrtojbi, pokopališču v Stari Gori in gradu Kromberk, predvsem v večernih urah in ob sobotah. Pri projektu sodeluje tudi občina Šempeter-Vrtojba, ki bo do konca tega leta na parkirišču v Vrtojbi zgradila dve električni polnilnici za avtobuse.

»Nova električna vozila prinašajo tudi bistveno boljšo uporabniško izkušnjo na tehničnem področju, saj so v nizkopodni izvedbi, kar pomeni, da je vstop in izstop posameznih potnikov zelo enostaven. Prilagojena so tudi gibalno oviranim skupinam, invalidom z vozički in mamicam z otroki. Poleg tega imajo varnostne sisteme, ki pri zavijanju opozarjajo na kolesarje in pešce, zato so še posebej primerna za mestni promet,» je dodal regijski direktor prodaje družbe Nomago Tadej Luznik.

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