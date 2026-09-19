Združil je ljubezen do športa in medicine

Sovodnje so od včerajšnjega dne bogatejše za novo ambulanto, v kateri bodo ponujali fizioterapevtske storitve. Vodil jo bo mladi Goričan Ruben Sclauzero, ki je med študijem in po njem izkušnje nabiral v raznih zdravstvenih ustanovah, pa tudi pri nogometnem klubu Triestina. Lastno ordinacijo je včeraj odprl v prostorih podjetja Exacta v Prvomajski ulici. Prereza traku sta se udeležila tudi občinska odbornica Ljubica Butkovič in župnik Renato Podbersič.

S Sclauzerom smo se pred odprtjem pogovorili o tem, kako je po maturi na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici zaplaval v fizioterapevtske vode. Po višji srednji šoli se je najprej vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, po treh letih pa se je odločil za spremembo. Še med študijem v slovenski prestolnici si je med igranjem nogometa poškodoval koleno. Tega takrat še ni vedel, a prav ta izkušnja je pomembno vplivala na njegovo poklicno pot. Danes pri tridesetih letih odpira svojo fizioterapevtsko ambulanto, v kateri želi združiti področji, ki sta ga vedno zanimali - šport in medicino.

Pomemben del odločitve je bila tudi njegova poškodba. Po operaciji kolena je prvič prišel v stik s fizioterapijo. Akutni del rehabilitacije je bil po njegovih besedah zelo dobro organiziran, pozneje pa je kot pacient začel pogrešati nekaj, kar se mu je zdelo ključno. »Ugotovil sem, da nekaj manjka,« pravi sogovornik in dodaja, da je pacient v določenem trenutku prepuščen samemu sebi.