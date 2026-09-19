Na izrednem zasedanju občinskega sveta dijaki izvolili »župana«

Za novega goriškega župana je bil izvoljen kandidat Raffaele Valentino. S 17 glasovi od skupno 54 je na izrednih občinskih volitvah, ki so včeraj potekale v dvorani goriškega občinskega sveta, premagal preostale tri kandidate. Mesta, ki jih navadno zasedajo goriški občinski svetniki, odborniki in župan, so včeraj zasedli dijaki prvih letnikov vseh treh smeri licejev Gregorčič in Trubar. V okviru državljanske vzgoje so namreč v spremstvu profesorja Livia Semoliča in drugih profesorjev obiskali goriško mestno hišo.

Najprej so si ogledali prostore. O stavbi in njeni zgodovini je dijakom spregovorila županova tajnica Alessandra Faggiani. Skupaj so si ogledali tudi vse portrete bivših županov, ki visijo pred vhodom v belo dvorano. Nato sta v dvorani občinskega sveta Faggiani in Semolič najprej orisala delovanje občinskih organov, naloge in odgovornosti, ki jih imajo župan, odborniki in svetniki. Dijake je nagovorila tudi goriška odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025 Patrizia Artico. »Pri nas se je prvič zgodilo, da sta dve mesti skupaj postali Evropska prestolnica kulture. Zelo smo ponosni, da živimo na območju, ki se kljub temu, kar se danes dogaja po svetu, odloča za prihodnost in za interese mladih generacij. Odloča se za vas, za prihodnost, ki presega bolečino vojn in preteklosti,«je dejala Artico. Mlade je opozorila na njihovo pomembno vlogo in odgovornost, da sporočilo sodelovanja in strpnosti peljejo naprej. »Na vas je, da nadaljujete sporočilo, ki sta ga Gorica in Nova Gorica skupaj uspeli uresničiti,« je dejala. Izpostavila je, da so morda med njimi res bodoči župani ali županje ter odborniki in odbornice. »Vedno nadaljujte po tej poti, ki smo jo začrtali, po poti sodelovanja, povezovanja in miru,« je sklenila.

Dijaki so se nato preizkusili v vlogi volivcev in kandidatov za mesto župana. Kandidati Tim Hlede, Bruno Coco, Benjamin Cernic in Raffaele Valentino so poskušali svoje sovrstnike prepričati s svojimi predvolilnimi programi. Najbolj prepričljiv je bil Valentino, ki je »občanom« obljubil urejeno ogrevanje in hlajenje v šolah ter več ugodnosti v zvezi z javnim prevozom.

Po obisku občinske mestne hiše so se dijaki v spremstvu profesorjev odpravili še v nekdanjo pokrajinsko palačo na Korzu Italija, kjer so jih sprejeli predstavniki EZTS GO. P.C.