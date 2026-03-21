Druženje kot poobedek celoletne predstave

Dodekalogijo 1972-1983, predstavo Tomija Janežiča v dvanajstih delih, ki je bila eden od najbolj pomembnih projektov Evropske prestolnice kulture 2025, si je ogledalo več kot 10.000 ljudi. Gledalci, ki so spremljali celoletni gledališki omnibus, pa so si želeli še. Zato so se snovalci predstave odločili, da pripravijo večer, na katerem se bo publika lahko srečala z ustvarjalci te transgeneracijske dokumentarne fikcije: »bis« bo v sredo, 25. marca ob 19.30 v novogoriškem EPICentru. Pogovor bo vodila novinarka Primorskih novic Maja Pertič Gombač, sledila bo zabava z glasbo, ki je bila predvajana v predstavah Dodekalogije ter v atmosferi sedemdesetih in osemdesetih let.

Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorica je bila za Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica izredno uspešna, je na včerajšnji novinarski konferenci uvodoma povedala direktorica Mirjam Drnovšček. Dodala je, da so Dodekalogijo 1972-1983 in njeni ustvarjalci prejeli številne mednarodne nagrade in priznanja, britanski spletni portal The Stage je predstavo uvrstil celo med najpomembnejše gledališke dogodke leta 2025.

Bila je velik zalogaj

Lucija Sila, pomočnica direktorice zavoda GO! 2025, je povedala, da je bila Dodekalogija med največjimi in najpomembnejšimi projekti evropske prestolnice kulture, Neda Rusjan Bric, pobudnica projekta in sedaj umetniška vodja SNG Nova Gorica pa je dejala, da so predstavo začeli snovati že vsaj tri leta pred 2025 in se ves čas zavedali, da bo velik zalogaj.

Zahtevno produkcijo je v glavnini vodil SNG, vključevala je dvanajst predstav v najrazličnejših formatih, a kar je najpomembneje, gledalci so predstavo vzeli za svojo, v njih je vzbudila spomine, veliko se se s pismi celo obračali na režiserja ter končno tudi izrazili željo, da bi se srečali z ekipo.

Naveza s publiko

»Ko smo snovali ta omnibus smo želeli biti ustvarjalni, jasno pa nam je bilo tudi, zakaj to delamo. Želeli smo na mehek način, skozi humor, ustvariti navezo s publiko, da bi mesto začelo utripati z nami. Jasno nam je bilo, da če bi ustvarili nekaj hermetičnega, bi nas Gorica izpljunila,« je povedal režiser Dodekalogije Tomi Janežič.

Med ustvarjanjem predstave je na določeni ravni potekala tudi njegova osebna zgodba, saj se je po dolgih letih vrnil v mesto svojega odraščanja. Dinamika leta 2025 je bila po njegovih besedah intenzivna, v leto so vstopili z veliko neznankami in se na koncu res uspešno prebili do konca. Zato bodo še toliko bolj veseli, da bodo spomine lahko delili z gledalci, ki so se iz občinstva prelevili skupnost.

Novinarske konference, na kateri so napovedali sredin večer, so se udeležili in z novinarji delili spomine tudi sodelavci Carlo Zoratti, igralki Ana Facchini in Arna Hadžialjević ter šepetalka Maja Dvoršek, v sredo pa jih od ustvarjalcev napovedujejo še veliko več.