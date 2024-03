Pešcem onemogočen dostop do štandreškega krožišča

Pešci zaradi prisotnosti gradbišča začasno ne smejo uporabljati rampe, ki po zaključnem delu Tržaške ulice vodi na štandreško krožišče. Gradbeni delavci so v prejšnjih dneh zarisali novo talno signalizacijo z rumeno barvo, ki avtomobiliste opozarja na gradbišče. Pri tem so cestišče zožili, tako da ob robu ceste ni več prostora za pešce.

Moški se je v prejšnjih dneh nameraval peš odpraviti iz Tržaške ulice do sedeža Urada za promet na drugi strani krožišča. Opazili so ga karabinjerji in ga opozorili, da je hoja ob robu rampe, ki vodi na štandreško krožišče, prepovedana. Moški je zato moral poklicati taksi in se z njim zapeljati do urada. Podobno težavo je imel prejšnje dni še en sprehajalec, ki so mu lokalni policisti ravno tako potrdili, da je hoja po rampi začasno prepovedana. Ne glede na trenutno prepoved je za pešce in tudi kolesarje štandreško krožišče zelo nevarno, zato se mu raje izognejo. Ko so gradili avtocesto A34 in obnavljali krožišče, za pešce in kolesarje ni bilo poskrbljeno. Načrtovalci niso vzeli v poštev njihovih potreb, tako da novega krožišča niso opremili s podhodom, kot je med drugim predlagal nekdanji štandreški rajonski svet. So pa davkoplačevalski denar uporabili za gradnjo visokega jeklenega loka, ki bi se z drugače načrtovanim mostom lahko brez težav izognili.