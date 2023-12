Pestro delovanje povzeli s štirimi letnimi časi

Z glasbo so se sprehodili skozi štiri letne čase in v enem večeru povzeli celoletno delovanje pihalnega orkestra Kras. Tradicionalni božični koncert doberdobske godbe je bil tudi letos uspešen. Župnijska dvorana je bila minulo soboto polna do zadnjega kotička, topli aplavzi so nagradili nastopajoče prav po vsaki skladbi.

V večer je uvedel otroški pevski zbor Kapljice, ki ga vodi Jana Drassich in deluje pod okriljem Kulturnega društva Sovodnje. Zatem so na oder stopili domači godbeniki in godbenice, ki jih je več let vodi skladatelj in glasbeni pedagog Patrick Quaggiato. Za vsak letni čas so zaigrali po dve skladbi, le jesen si je zaslužila samo eno.

Zima je bila prva na vrsti

Nastop se je sicer začel z zimo, tako da so se spomnili januarskega novoletnega koncerta z naslovom Gremo v kino, ki je bil posvečen filmski glasbi in je bil na sporedu v Sovodnjah. Pihalni orkester Kras je novoletni koncert izpeljal ob zaključku projekta, pri katerem so godbeniki sodelovali z vokalno skupino Briške trcinke, ki deluje v okviru kulturnega društva Briški grič iz Števerjana. Člani pihalnega orkestra Kras so februarja sodelovali tudi pri pripravah na pust, kar nekaj se jih je tudi udeležilo povork z doberdobskim pustnim vozom - prvim po letu 1999.

Med poletjem je bil na sporedu koncert Poletna nora misel, na katerem so predstavili najbolj znane italijanske popevke, medtem ko so jeseni počastili vaškega zavetnika sv. Martina z dvodnevnim dogajanjem v znamenju tržnice, druženja in pouličnih nastopov po vseh vaseh doberdobske občine.

Na božičnem koncertu sta kot solista nastopila Zora Černic in Salvatore Moretti, navzoče so nagovorili doberdobski župan Fabio Vizintin, Gabriel Ferfoglia v imenu Zadružne kraške banke Trst - Gorica in predsednik godbe Luciano Gergolet, ki je opozoril, da se je orkestru v zadnjih letih pridružilo več mladih, tako da je glasbeni sestav vse bolj mladosten in poln energije.

Božični koncert, ki ga je povezovala Tanja Gaeta, je sklenila skladba Bela snežinka, ki jo je otroški pevski zbor Kapljice zapel ob spremljavi pihalnega orkestra. Sledilo je druženje ob toplem napitku pred župnijsko dvorano, kjer je združenje staršev Doberdob poskrbelo za tržnico, na kateri so prodajali izdelke, ki so jih otroci izdelali v šoli.