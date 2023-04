Pestro ob jubileju

Na prireditvenem prostoru v Rupi bo v nedeljo, 23. aprila, in v torek, 25. aprila, spet živahno. Prosvetno društvo Rupa-Peč namreč prireja jubilejni, že 50. Praznik frtalje, ob katerem se obeta pester program.

Zametki rupenskega Praznika frtalje segajo v 20. leta prejšnjega stoletja, ko so po vojni obnovili stare navade ob godu sv. Marka in so pevci iz Mirna začeli zahajati v Rupo. Domačini so jih že takrat, da bi se jim oddolžili, pogostili z zeliščno frtaljo, ki je postala simbol vaškega praznika. Iz druženja, ki je postalo stalnica ob 25. aprilu, se je razvilo večdnevno praznovanje.

Prvič so Praznik frtalje priredili leta 1971, ko je bilo prizorišče postavljeno v prostorih ob cerkvi, kasneje pa se je praznik prelevil v večje praznovanje in se preselil v prostore pod cerkvijo, kjer ga organizirajo še danes. Petdeseto izvedbo Praznika frtalje bi sicer morali praznovati že leta 2020, a jim je koronavirus prekrižal načrte. Lani so se praznika spomnili z videoposnetkom, letos pa bo končno lahko zaživel jubilejni Praznik frtalje s kulturnim programom, glasbo in tudi tradicionalnim tekmovanjem v cvrtju najboljše frtalje. »Šagra se je rodila iz druženja, ki so ga prirejale vaške družine tako, da je vsak kaj prinesel. Iz tega se je kasneje razvil praznik, kot ga poznamo danes. Le-ta ne združuje samo vaške skupnosti, ampak ves slovenski živelj od tržaškega Krasa do Števerjana, zato je še toliko bolj pomembno, da se prireditev ohrani,« nam je povedal predsednik društva Albert Kovic, ki si prizadeva, da bi mlajšim generacijam dali pravi navdih za ohranjanje tradicije, čeprav je zaradi birokracije prirejanje tovrstnih dogodkov iz leta v leto težje.

Letošnje dvodnevno praznovanje se bo začelo v nedeljo, 23. aprila, ob 16.30, ko bodo nastopili otroški pevski zbori iz Goriške. Nastopila bo tudi breakdance skupina, ki deluje v okviru društva Skala iz Gabrij.V nedeljo napovedujejo še odprtje jubilejne razstave. Sestavljajo jo štirje totemi, na katerih je orisana zgodovina Praznika frtalje od zametkov do današnjih dni. Fotografije prikazujejo zbore, folklorne in gledališke skupine, znane govornike ter zmagovalce tekmovanja v cvrtju frtalje. Fotografski material dopolnjujejo članki iz lokalnih časopisov ter pričevanja vaščanov; med temi je tudi »skrivnostni« recept rupenske frtalje. Člani društva so gradivo zbrali iz društvenega arhiva, velik delež fotografij pa je iz arhiva Rema Devetaka, ki je vse izvedbe praznika natančno dokumentiral. Nekaj fotografskega materiala je prispeval tudi Danijel Devetak. Nedeljsko praznovanje se bo zaključilo ob glasbi: za veselo vzdušje bo najprej poskrbel ansambel Na Eks, od 22. ure dalje pa bodo na račun prišli tudi mladi, saj se bo praznovanje nadaljevalo dolgo v noč z Dj Boškinom. Prav na mladih namreč stoji bodočnost vaškega praznika, za katere si pri društvu še posebno prizadevajo.

Praznovanje se bo nadaljevalo in zaključilo v torek, 25. aprila, ko bosta v jutranjih urah maša in procesija ob prazniku sv. Marka. Po koncertu in slovesnosti, ki jo ANPI-VZPI prireja ob zaključku spominskega pohoda ob 80. obletnici padca fašizma, bo ob 16.30 tekmovanje v cvrtju frtalje. Za veselo vzdušje bodo nato poskrbeli člani ansambla Nebojsega. Delovale bodo dobro založene stojnice, ki bodo poleg frtalje ponujale tudi specialitete na žaru. Program bodo izpeljali ob vsakem vremenu, saj so pri ZSKP priskrbeli šotor.