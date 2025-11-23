Pet bračanskih družin po plazu tri leta brez doma

Krmin Nekateri bodo morali potrpeti še nekaj mesecev, pet družin pa bo svoj dom pogrešalo veliko več časa - morda celo tri leta. Bolečo novico je prebivalcem hiš v neposredni bližini griča sv. Jurija v Bračanu, s pobočja katerega se je v noči na ponedeljek utrgal plaz, včeraj popoldne sporočil krminski župan Roberto Felcaro, ki je skupaj s krajevnimi predstavniki civilne zaščite orisal nelahke odločitve, ki so jih pristojni sprejeli po preučitvi razmer na območju, kjer je ujma terjala smrt 32-letnega Quirina Kuhnerta in 83-letne Guerrine Skocaj.

Po tragediji so v ponedeljek oblasti iz Ulice San Giorgio in Ulice Sottomonte evakuirale 84 ljudi. Okrog petdeset se jih od včerajšnjega dne lahko vrne domov, ostali pa še ne bodo dočakali tega trenutka. V zadnjih dneh, je povedal deželni odbornik Riccardo Riccardi, so namreč strokovnjaki civilne zaščite, ki so si ogledali plazišče, ugotovili, da je kar nekaj neznank. Plaz oz. plazova bi se namreč v primeru obilnih padavin lahko ponovno sprožila. Kot so povedali na včerajšnjem srečanju, ki je potekalo v župnišču, je v noči na ponedeljek po pobočju griča že zdrselo okrog 13.000 kubičnih metrov zemljine, dodatnih 2000 pa bi se lahko utrgalo kadarkoli. »Tisti plaz je kot tempirana bomba,« je dejal predstavnik deželne civilne zaščite Claudio Garlatti, župan Felcaro pa je poudaril, da je varnost prebivalcev prioriteta.

Območje evakuacije je bilo razdeljeno na tri predele z različnimi stopnjami tveganja. Prebivalci bele cone se lahko vrnejo na svoje domove, prebivalci oranžne - le-teh je 24 -pa bodo morali počakati še dva ali tri mesece, da se zaključijo nujna dela za zagotovitev varnosti. Tem občanom bodo po županovih besedah zagotovili nastanitev v hotelu, v spremstvu predstavnikov civilne zaščite pa se bodo za nujna opravila občasno lahko vrnili domov.

Težje bo za pet družin - skupno deset ljudi - katerih hiše se nahajajo v rdeči coni, ki je najbolj izpostavljena nevarnosti plazu. Objekti ne bodo vseljivi, dokler ne bodo izvedli poglobljene študije in sanacijskih del, kar bi lahko terjalo celo tri leta. Tem ljudem bodo začasno nudili namestitev v hotelu, nakar jim bodo na voljo neprofitna stanovanja podjetja Ater v Krminu. Po besedah predsednika Danieleja Sergona naj bi stanovanja bila na voljo čez kakih 20 dni. Vsem evakuirancem bo na voljo tudi psihološka pomoč.