Peterica neustrašnih

Pet »neustrašnih« ljubiteljev rečnega veslanja se je tudi na letošnji novoletni dan spustilo po valovih Soče, od goriškega sejemskega razstavišča pri Štandrežu do Sovodenj. Med njimi ni manjkal veteran in eden od pobudnikov te svojevrstne zimske tradicije, Bojan Makuc, ki vstopa v 74. leto starosti, ob njem pa sta veslala še njegov sin Robert, sicer predsednik Kajakaškega kluba Šilec, in vnuk Denis, ki ima 12 let, a je že preizkušen poznavalec soških valov.

Tudi preostala dva udeleženca nedeljske vodne prireditve izhajata iz širšega kroga članov društva Šilec in sta na tem svojevrstnem spustu prisotna domala od vsega začetka, torej že celih 30 let. Iz družinskih razlogov tokrat ni sedel v šilasto plovilo prof. Aldo Rupel, tudi eden od veteranov spustov po Soči, ki pa je vseeno prišel na štartno mesto, veslačem zaželel dober spust in jim voščil srečno 2023.

Manjša udeležba v primerjavi s prejšnjimi leti je posledica razsajajoče gripe in prehladov, zaradi katerih se je moralo udeležbi odpovedati kar nekaj navdušenih kajakašev. Robert Makuc je glede tega pripomnil, da so pri društvu želeli ohraniti novoletno tradicijo ne glede na število udeležencev.

Po pregledu čolnov in opreme je bil točno opoldne dan znak za odhod in petčlanska živopisana odprava je odveslala proti šest kilometrov oddaljenim Sovodnjam. V pozdrav so veslačem pomahali kar številni gostje, radovedneži in novinarji. Kot so nam na koncu pri izstopu iz svojih čolnov povedali udeleženci spusta, je vožnja potekala kar tekoče, saj je voda bila pravšnje visoka, tako da so razdaljo preveslali v dobrih 45 minutah. Soška voda je bila po njihovih besedah izredno čista, tako da je bilo, kljub meglenemu in za ta čas razmeroma toplemu vremenu, veslanje zelo prijetno.

Na cilju pod avtocestnim mostom v Sovodnjah je peterico pričakala spremljevalna ekipa. Očitno dvema Makucema tričetrturno veslanje po mrzlih valovih ni bilo dovolj, tako da sta se oče in sin po izstopu iz čolnov še okopala v nič kaj topli vodi. Na bregu je bila postavljena mizica z raznimi dobrotami, ni manjkala niti steklenica briške rebule, s katero so si udeleženci spusta in njihovi spremljevalci voščili vse najboljše v novem letu.