Pevmski most dva tedna izmenično enosmeren

Na pevmskem mostu bo od prihodnjega ponedeljka za obdobje predvidoma dveh tednov veljal spremenjen prometni režim. Podjetje Luca Sguazzero bo namreč poskrbelo za vzdrževalni poseg in čiščenje bregov Soče. Da bodo lahko delavci lahko nemoteno in varno opravili svoje delo, bo na pevmskem mostu od ponedeljka, 31. januarja, do sobote, 12. februarja, promet omejen.

Od 9. do 19. ure bodo v omenjenem obdobju morali vozniki upoštevati izmenično enosmerni promet s premičnimi semaforji. Na ulicah, ki vodijo do mosta, bodo tudi uvedli začasno omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro. V bližini mosta bodo uredili dva začasna prehoda za pešce.