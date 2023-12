Pevski poklon goriškim skladateljem

Ob koncu jubilejnega leta, med katerim je Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice praznovalo 50-letnico delovanja pod geslom Ob božjem daru glasbe, so v torek, na praznik sv. Štefana, v goriški stolni cerkvi priredili tradicionalni božični koncert.

Po petih litanijah in blagoslovu, ki ga je podelil škofov vikar za Slovence msgr. Karel Bolčina, so nastopili združeni goriški zbori pod vodstvom Davida Bandlja z mezzosopranistko Nado Tavčar, sopranistko Ivano Jug in baritonom Manuelom Pintarjem ter organist Mirko Butkovic. Glasbeni program je bil posvečen petim goriškim skladateljem: Stanku Jericiju, Mirku Fileju, Lojzetu Bratužu, Emilu Komelu in Mirku Renerju.

Po glasbenem Preludiju Emila Komela, ki ga je na orgle zaigral Mirko Butkovic, je navzoče pozdravila predsednica ZCPZ Damijana Čevdek Jug, ki je izpostavila, da so pri Združenju z letošnjo glasbeno izbiro želeli izraziti spoštovanje do likov, katerih skladbe še danes odmevajo pod cerkvenimi oboki, in prenesti njihovo dediščino glasbenim potomcem.

Vez med nebom in zemljo

»Naj bo naša glasba vez, ki povezuje nebo in zemljo, in naj bo vsak ton izraz našega skupnega čutenja,« je zaključila predsednica in se zahvalila vsem, ki so omogočili organizacijo koncerta. Božično misel ob jubileju je podal pater Jan Cvetek, ki je poudaril vlogo cerkvenih zborov in zborovskega petja pri bogoslužju.

»Cerkveno petje je zelo pomemben del svete maše, ljudi na poseben način nagovori in se jih dotakne. Velik del kulture in omike človeštva izhaja iz te oblike ljudske molitve in čaščenja boga. Cerkveni pevci pojejo najprej bogu v čast, toda po drugi strani osrečujejo tudi božje ljudstvo. Vse to so dobro razumeli duhovniki na Goriškem, ki so preko glasbe nagovorili organizirane ljudi in ohranjali njihovo duhovno in narodno identiteto,« je povedal Cvetek in poudaril vlogo, ki so jo pri tem imeli Združenje ter vsi pevci, zborovodje in organisti. V nadaljevanju je v imenu Sveta slovenskih organizacij Združenju ob jubileju čestital Marko Černic.

Sledil je nastop združenega zbora, v katerega so bili vključeni pevci mešanega pevskega zbora Sedej iz Števerjana, mešanega pevskega zbora Lojze Bratuž in mešanega mladinskega pevskega zbora Emil Komel iz Gorice, mešanega pevskega zbora Hrast iz Doberdoba ter pevci cerkvenih pevskih zborov iz Doberdoba, Štandreža, Štmavra, Rupe, s Peči in Vrha. Pod vodstvom Davida Bandlja in ob glasbeni spremljavi Mirka Butkovica sta kot prvi odmevali skladbi Lojzeta Bratuža na besedilo Ljubke Šorli, in sicer Svetlo blestijo se zvezde nocoj s solistkama Ivano Jug in Nado Tavčar in Zvonovi oznanjujejo svetu veselje. Sledili sta skladbi Mirka Fileja Sveta noč na besedilo Ljubke Šorli s solistko Nado Tavčar ter Božična – V zvezdicah žari nebo s solistko Ivano Jug. Nato je odmevala Jericijeva Pred tebe, Božje Dete s solistoma Nado Tavčar in Manuelom Pintarjem, ob koncu pa še pesem Božična noč Mirka Renerja.