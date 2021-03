»Pik« na sejmišču

Goriška občina skupaj z deželno upravo in zdravstvenim podjetjem Asugi preverja možnost, da bi v prihodnje cepilna kampanja v Gorici potekala na sejemskem razstavišču v Ulici Barca, ne pa v športni dvorani športnega združenja UGG v središču mesta, kot so začetno načrtovali.

»Naš cilj je cepiti čim večje število ljudi,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si je skupaj s predstavniki Trgovinske zbornice za Julijsko krajino že ogledal sejemsko razstavišče. »Med obiskom smo ugotovili, da so prostori povsem primerni za izvajanje cepilne kampanje. V prihodnjih dneh bomo dorekli še zadnje podrobnosti, tako da bi lahko sredi meseca začeli s cepljenjem. Seveda se kakorkoli zahvaljujem športnemu združenju UGG, ki je bilo pripravljeno nam dati na razpolago svojo športno dvorano,« poudarja župan in pojasnjuje, da so se tudi v drugih krajih po deželi odločili za strukture, podobne goriškemu sejemskemu razstavišču.