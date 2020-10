Pipistrel izbral možgane za tovorni brezpilotnik Nuuva V300

Tako imenovani Fly-By-Wire računalniški sistemi delujejo kot možgani za krmiljenje letal in jih je moč najti v skoraj vseh večjih letalih s fiksnimi krili. Kompaktna različica podjetja Honeywell ima funkcije, ki izhajajo iz desetletij izkušenj in strokovnega znanja na področju sistemov »fly-by-wire« za letala, vendar je veliko manjša – približno velikosti knjige v mehki vezavi. Ta izdelek je namenjen manjšim avtonomnim letalnikom za tovorno in urbano zračno mobilnost, saj s svojim električnim upravljanjem krmil dodaja stabilnost in zmogljivost brez težke hidravlike, krmilnih kablov ali potisnih gredi. »Eden najtežjih izzivov, s katerimi se danes soočajo logistična podjetja, je zadostiti povpraševanju po dostavi isti dan. Vozila, kot je Pipistrelov letalnik Nuuva V300, bodo spremenila potek v tekmi za reševanje tega problema,« je prepričan Stéphane Fymat, podpredsednik podjetja Honeywell Aerospace. »Prisluhnili smo svojim kupcem in ustvarili izdelek, ki ustreza edinstvenim potrebam tega trga. Izjemno smo ponosni, da bo naš kompaktni sistem Fly-By-Wire usmerjal ta vozila, ko se bodo dvignila v nebo.« Pipistrelov brezpilotni letalnik Nuuva V300 vzleta in pristaja navpično z energijo svojih baterij, tako da ne zahteva vzletno-pristajalne steze in ima bistveno nižje obratovalne stroške kot helikopterji. Tovor do 300 kilogramov lahko dostavi več kot 300 kilometrov daleč, kar bo uporabno za dostavo na območja, ki so dostopna samo s helikopterjem.