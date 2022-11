Pištola je bila ponaredek, skuter pa ukraden

Izsledili so ju v Ulici Max Fabiani v Gorici in ju kmalu zatem aretirali, čeprav sta se oba ob pogledu na policiste in karabinjerje pognala v beg po sosednjih ulicah. Z goriške kvesture so posredovali podrobnejše informacije o aretaciji dveh Goričanov, 54-letnega M.L. in 23-letnega M.M., ki sta osumljena sobotnega poskusa ropa v trafiki na Majnicah in poleg tega še ropa na bencinskem servisu v Šempetru.

V soboto okrog 10.15 so na interventno številko 112 prejeli klic, s katerim so jih seznanili s poskusom ropa v trafiki na Majnicah. Vanjo sta vstopila dva moška s čeladama na glavi, ki sta lastniku Robertu Bensi ukazala, naj jima izroči vso gotovino. Eden izmed roparjev je v rokah držal pištolo, ki jo je uperil v obraz lastnika trafike; takoj zatem ga je poškropil še s solzivcem. Pred vrati se je nato pojavila stranka, tako da sta roparja pobegnila iz trafike, skočila na skuter, ki je bil parkiran na pločniku, in se odpeljala neznano kam. Lastnik trafike je poklical na pomoč, tako do so se številne patrulje varnostnih sil odpravile na iskanje dveh roparjev. Nekaj minut zatem so na kvesturi prejeli klic z novogoriške policijske postaje, s katerim so jih novogoriški policisti opozorili, da je prišlo do ropa na bencinskem servisu v Šempetru. Takoj je bilo jasno, da sta bila storilca po vsej verjetnosti ista, saj sta roparja tudi v Šempetru vstopila v bencinski servis z motorističnima čeladama na glavi in sta zatem uslužbencu grozila s pištolo in nožem. Eden izmed storilcev je iz blagajniškega predala vzel gotovino, približno 1500 evrov, nato sta se roparja odpeljala proti središču mesta v smeri Italije. Karabinjerji so ju zagledali pri Sv. Ani in se pognali za njima s svojim vozilom. V Ulici Max Fabiani sta roparja stopila s skuterja in ga pustila na tleh, nakar sta beg nadaljevala peš. Bežala sta vsak v svojo smer skozi mestni park in mimo igral za otroke; z druge strani so ju opazili policisti letečega oddelka, ki so stekli za prvim roparjem, ga prijeli in ga na tleh vklenili. Drugega roparja je prijela druga patrulja letečega oddelka; moški se je zatekel v bar v Ulici Terza Armata, med begom je odvrgel čelado in ostale predmete, ki ju je dvojica uporabila med ropoma. Vse skupaj so kasneje preiskovalci našli in pobrali. Sledila je preiskava, med katero so ugotovili, da je bil skuter ukraden v Gorici dan pred ropoma. Moška sta mu zamenjala registrsko tablico; na skuter sta postavila tablico, ki sta jo ukradla z drugega skuterja. Zraven skuterja, s katerega sta roparja stopila v Ulici Max Fabiani, so preiskovalci našli še pištolo. Izkazalo se je, da gre za ponaredek polavtomatske pištole, ki je bila opremljena s slepimi naboji.Roparja so po prijetju aretirali in ju odpeljali v goriški zapor, iz katerega so ju naknadno izpustili, tako da sta zdaj v hišnem priporu. Moška sta v zvezi z obiskom trafike na Majnicah osumljena poskusa ropa, medtem ko ju bodo novogoriški policisti ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. S kvesture sporočajo še, da glede na elemente, zbrane med hišnima preiskavama, ki so ju izvedli na domovih dveh roparjev, ne gre izključiti, da sta moška odgovorna še za druga kazniva dejanja tako v Italiji kot v Sloveniji.