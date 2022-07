Planinske poti na Trstelju in Cerju so zaprte

Na Krasu, kjer so gasilci končno ukrotili uničujoč požar, še vedno poteka intenziven nadzor pogorišča in gašenje manjših žarišč. Na pogorišču je veliko zoglenelih dreves, ki lahko vsak trenutek padejo, velika je še vedno tudi nevarnost eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so se pregrela v ognju. Zaradi tega ostajajo do nadaljnjega zaprte planinske poti iz vasi Lipa iz Dornberka in s Črnih hribov do Stjenkove koče na Trstelju. Prav tako je zaprta pot, ki iz omenjene koče vodi do vrha Trstelja in Cerij.