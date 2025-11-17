Plazovi prizadeli tudi Goriška brda

Močno deževje je minulo noč povzročilo veliko škode tudi v Goriških brdih, kjer je neprevoznih veliko cest. V občini Brda so zabeležili več plazov in vdorov cestišča. Gasilci in civilna zaščita imajo polne roke dela. Stanje bodo ob 14. uri orisali na novinarski konferenci. Obračun bodo podali župan Občine Brda Franc Mužič, poveljnik občinske civilne zaščite Andrej Colja, poveljnik civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač, namestnik poveljnika civilne zaščite za severno Primorsko Ervin Čurlić in direktorica občinske uprave Anita Manfreda, so še sporočili.