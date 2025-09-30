Ples bodo prenesli iz dvoran v odprte urbane prostore

Predstaviti širši goriški prostor na nov in izviren način. V plesu. To je bil, v skrajni sintezi, vzvod za zasnovo in uresničitev novega plesnega projekta. Osnovni namen je bil obogatiti program EPK GO!2025 in ovrednotiti sodobno plesno ustvarjalnost. Tako je na ponedeljkovi predstavitveni konferenci projekta ODEC – One Dance European City – Skupno plešoče evropsko mesto smernice povzel Walter Mramor, umetniški vodja goriškega združenja ArtistiAssociati – Centra za gledališko produkcijo, ki je s Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica glavni organizator večdnevne prireditve. Projekt ODEC se bo pravzaprav vključil v festival sodobnega plesa Visavì in bo potekal v istem terminu, se pravi od 9. do 12. ter 18. in 19. oktobra.

Čas in sodelovanje

Projekt ODEC bi lahko označili tudi kot »plesne sprehode med Gorico in Novo Gorico« ali pa mikro plese v urbane prostoru. Tako povedano bi kazalo, da gre za preprost projekt, ki pa je zahteval precejšnjo pripravo, tako na finančno-organizacijski ravni kot na umetniški. Nastal je namreč v okviru programa Interreg Italija – Slovenija, ki ga sofinancira Evropska unija, uresničili pa ga bodo, ker je bil med izbranimi, prijavljenimi na prvi razpis Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO. Priprava in zagotovitev potrebnih sredstev sta zahtevali čas in sodelovanje številnih subjektov v Gorici in Novi Gorici. Pri umetniški zasnovi projekta ODEC pa je sodelovala Nacionalna fundacija za ples (Fondazione nazionale della Danza) s skupino AterBalletto iz Reggio Emilije. Na osnovi razpisa Kreativna Evropa so namreč že pred leti organizirali niz urbanih plesnih nastopov Microdanze, ki so ga povzeli in nadgradili v projektu ODEC.

Glavni pobudnik projekta Walter Mramor je na predstavitvi v prostorih BorGo Live Academy želel dati besedo vsem sodelujočim pri projektu. Uvodoma je z zadovoljstvom opozoril, da gre za prvo srečanje v prenovljenih prostorih poslopja na Raštelu, ki ga je goriško združenje ArtistiAssociati kupilo in prenovilo s sredstvi iz posebnega programa NOO. Academy iz poimenovanja razkriva, da gre za center, namenjen izobraževanju mladih ustvarjalcev na gledališkem in plesnem področju. Glavni partner goriškega združenja tako pri organizaciji festivala Visavì kot projekta ODEC je SNG Nova Gorica, direktorica Mirjam Drnovšček je opomnila, da se delovanje teatra osredotoča na gledališko dejavnost, vendar pa je dovzetno tudi za druge zvrsti, v prvi vrsti za ples. V imenu novogoriške občine je svetovalka za kulturo Majda Petejan razkrila, da je v okviru strategije za kulturo do leta 2028 v pripravi javni zavod za sodobni ples, ki naj bi se razvil na relaciji Celje – Nova Gorica. O projektu ODEC sta se zelo pohvalno izrazila goriška odbornika Patrizia Artico (EPK) in Fabrizio Oretti (kultura). Obogatitev programa EPK in možnost sodelovanja drugih, ki niso neposredno soudeleženi: to je po oceni Romine Kocina, direktorice EZTS Go glavni namen Sklada za male projekte GO!2025.

Prenesti ples iz dvoran v odprte urbane prostore, vplesti ga v urbani utrip: Raffaele Filace, predstavnik Nacionlne fundacije za ples – AterBalletto je tako utemeljeval pomen projekta ODEC. Za kaj gre v konkretnem? Sestavlja ga 9 plesnih etap na poti iz Nove Gorice v Gorice in obratno. Gre za sprehode, ki trajajo približno dve uri in pol. Začetek plesnega sprehoda bo v SNG Nova Gorica, sledili bodo knjižnica Franceta Bevka, novogoriška Mestna hiša, EDA center, Trg Evrope, uršulinski samostan, Fundacija CaRiGo, palača de Grazia in kot končna postaja BorGo Live Academ;, to je dopoldansko zaporedje, popoldne se bo krenilo iz Gorice. Devet postaj, devet koreografij: štiri prispeva skupina AterBalletto, ki je producent tudi skupinske predstave na Trgu Evrope, ostale so izbrali na izrecnem razpisu. Med temi je tudi koreografija Daše Grgič De Gratiis, Ona se je trikrat povzpela po stopnicah (producent Studio za svobodni ples Ljubljana). Cena za posamezni sprehod bo simbolna, 2,50 evra, število udeležencev omejeno, zato bo nujna prijava.