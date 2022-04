Plezalka umrla na Otmarjevi plezalni poti

Ob 10.27 so v Gradiški turi pri Vipavi na Otmarjevi plezalni poti opazili negibno plezalko, ki visi na vrvi. Aktivirani so bili reševalci GRS Tolmin skupina Ajdovščina, GRS Ljubljana in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je plezalka, doma z Dolenjskega, podlegla poškodbam. Člani GRS Tolmin in GRS Ljubljana so ponesrečeno plezalko skupaj s soprogom z vrvno tehniko spustili do primernega mesta, kjer ju je prevzela posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalcev letalcev ter ju prepeljala v dolino. Vzroke nesreče preiskuje Policija.