»Po 20. uri ugoden trenutek, da požar napademo z vsemi silami«

Razmere na na goriškem Krasu, kjer pustoši velik požar, so se pod večer nekoliko umirile, je za STA povedal

Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite. Ogenj še vedno gori, je pa nekoliko popustil veter, ki je čez dan zelo poslabšal razmere. Razmere so sicer še naprej zelo zahtevne, je opozoril Čurlič.

Požar gasi okoli 1000 gasilcev. V zraku so razpoložljivi zrakoplovi Slovenske vojske in avstrijski helikopter, prihajata tudi italijanski in hrvaški canadair. Prebivalce na območju požara v regijskem štabu civilne zaščite pozivajo, naj ob zvoku siren zaprejo okna in brez panike čakajo na evakuacijo. Na prizorišču sta poleg treh vojaških helikopterjev in letala pilatus tudi policijski helikopter in vodni top. Vojska s šestimi cisternami dostavlja vodo, med drugim je prevzela skrb za toplo prehrano in nastanitev za izčrpane enote. Minister za obrambo Marjan Šarec je za STA dodal, da izčrpane ekipe gasilcev nadomeščajo s svežimi, utrujeni pa bodo prespali v eni od lokalnih vojašnic, da se bodo jutri lahko varno vrnili domov.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je za STA povedal, da naj bi se veter po vremenski napoved do 20. ure znova usmeril proti morju, nato pa popolnoma umiril. To bo po njegovih besedah ugoden trenutek, da »napadejo požar z vsemi silami, preden pade mrak, ki prinaša druge nevarnosti«.

Kaj pričakovati v naslednjih dneh, je sicer težko napovedati, je dejal Šarec. Dodatno težavo predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, ki jih požar detonira. Dva dni bo zadeva po njegovih besedah še »dokaj zapletena«, nato bo vojska še teden dni s termokamerami pregledovala območje, da najde morebitna tleča žarišča.

Popoldne so sicer evakuirali že pet vasi, v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko pa vse prebivalce občin Miren, Kostanjevica na Krasu, Renče, Vogrsko in tudi Šempeter-Vrtojbe pozivajo, da spremljajo dogajanje v zvezi z obsežnim požarom. Ob zvoku sirene naj zaprejo okna in se pripravijo na morebitno evakuacijo. Panika ni potrebna, na cestah pa naj imajo prednost gasilska vozila, so dodali. Na območju sovodenjske občine sicer naj ne bi zabeležili plamenov.

Na pomoč pri gašenju v Slovenijo prihaja tudi hrvaški canadair, je za Kanal A povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba. Hrvaški gasilci bodo sicer še pomagali s štirimi gasilskimi cisternami in devetimi gasilci iz Umaga in Pazina.

Požar pa še vedno ni pod nadzorom niti na italijanski strani meje. Gasilci iz FJK so sporočili, da so največje fronte še vedno v Devetakih, Sabličih, Jamljah in Medjevasi, kjer se s plameni bori približno 100 italijanskih gasilcev, dvajset gozdnih čuvajev, trideset prostovoljcev civilne zaščite in več ekip slovenskih gasilcev.