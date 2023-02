Po delu v vinogradih so jih zapirali v stanovanja (VIDEO)

Izkoriščali so 30 delavcev, povečini romunskih državljanov, med katerimi sta bila tudi dva mladoletnika. Goriška finančna policija je aretirala štiri osebe, tri Romune in enega Moldavijca, ki so za delo v vinogradu izkoriščali osebe, ki so večinoma bile v globoki finančni stiski. Štirje aretiranci so delavce prevažali iz zasilnih bivališč, kjer so živeli v zelo slabih higienskih razmerah, na delo v vinograde. Niso imeli prostih dni, njihova plača je bila izredno nizka, zvečer pa so jih izkoriščevalci zapirali v hišo. Iz nje so torej odhajali samo v službo. Spali so v raznih stanovanjih v Romansu, Torviscosi in Biciniccu.

