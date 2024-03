Po Gabrjah prihaja na vrsto Kobarid

Na sedežu kulturnega društva Skala v Gabrjah so pred dnevi izpeljali večer v spomin na grozote druge svetovne vojne, ki ga je sovodenjska sekcija partizanskega združenja ANPI-VZPI organizirala v sodelovanju s Skladom Dorče Sardoč in goriškim Kulturnim domom. Uvodoma je zapela ženska vokalna skupina Danica z Vrha, zatem je v imenu ANPI-VZPI navzoče nagovoril Bernard Florenin, sledila je predstavitev slovenskega prevoda knjige krminskega zgodovinarja Luciana Patata »Vlaki za koncentracijska taborišča - Deportacije iz goriškega zapora (1943-1945)« in knjige Metke Gombač in Borisa M. Gombača »Zapisi vsakdanjega gorja na vzhodni meji 1942-1945«. Po pozdravu sovodenjskega župana Luke Piska so spregovorili Boris Peric v imenu Sklada Sardoč, predsednik Kulturnega doma Igor Komel, Boris M. Gombač in Igor Tuta, ki je skupaj s Pio Lešnik prevedel knjigo Luciana Patata iz leta 2022 - »I treni per i lager - La deportazione dal carcere di Gorizia 1943-1945«. Gabrska dvorana je bila polna, navzoči so bili tudi sorodniki in potomci nekdanjih deportirancev. Teh je bilo kar 3085: 1898 moških in žensk so poslali v koncentracijska taborišča, 1187 pa na prisilno delo.

Slovenski prevod knjige Luciana Patata bodo v petek, 8. marca, ob 18. uri predstavili v Kobariškem muzeju. V goriškem zaporu so bili namreč zaprti in zatem deportirani v Nemčijo tudi prebivalci Kobarida, Breginja, Grahovega, Bovca, Tolmina in Mosta na Soči, iz Benečije, Rezije in Terske doline.