Po Goricah z drevesom na kolesih

Pet tisoč kilometrov dolga kolesarska odprava z drevesom na kolesih, ki prečka devet evropskih držav - Circle4Change - se bo nadaljevala jutri (v sredo), 9. julija, ob 10. uri s Trga Evrope v Novi Gorici. Projekt vodi umetnik Bruno Doedens, ki je nedavno sodeloval na Festivalu krajine Na mejah planeta, ki je potekal v EPIC-u. V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, mestoma Novo Gorico in Gorico ter v okviru projekta GO! 2025 so vsi kolesarski navdušenci toplo vabljeni, da se pridružijo skupinskemu štartu.

Skupina bo ob 10. uri odšla s Trga Evrope, kolesarila po Erjavčevi ulici do občinske stavbe Nova Gorica, se vrnila po Erjavčevi, prečkala Italijo in si ogledala Gorico, pri čemer bo šla skozi Travnik in trg pred mestno palačo, nato pa nadaljevala pot proti Červinjanu. Prijave zbirajo na https://rebrand.ly/1a3d71. Skupinski videoposnetek, posnet z dronom, bo objavljen na uradni spletni strani projekta, ki je del uradnega programa EPK 2025. Circle4Change, pravijo organizatorji, pomeni preobrazbo. Drevo na kolesih je več kot le umetniško delo - je poziv k razmisleku, povezovanju in skrbi za naš planet.