Po jameljskih hišah so se spet mudili tatovi

Po Jamljah so se v noči na včerajšnji dan že spet mudili nepovabljeni gostje. Neprijeten obisk so najprej doživeli v eni izmed hiš v Gregorčičevi ulici, iz katere je tatove praznih rok odgnal pes, nato pa so se malopridneži podali še v Župančičevo ulico, kjer jim je uspelo ukrasti nekaj gotovine in zapestno uro, predvsem pa močno prestrašiti stanovalce, ki so sredi noči zasačili neznanca v svoji dnevni sobi.

»Bilo je nekaj minut pred 23. uro, z ženo sva šla že zgodaj spat. Zbudil me je zamolkel zvok z dvorišča, vtis sem imel, kot da sem slišal nekoga skočiti čez ograjo. Nekaj sekund kasneje mi je bilo jasno, da nisem sanjal, saj sem iz pritličja zaslišal še en udarec. V tistem trenutku se je naša belgijska ovčarka Kara, ki spi v našem stanovanju v prvem nadstropju, besno zagnala proti vratom in po stopnicah navzdol. Ko je z njo prišla na dvorišče še moja žena, ni bilo nikogar na spregled,« je za Primorski dnevnik povedal Igor Croselli, ki je šele včeraj zgodaj zjutraj ugotovil, da so bila vhodna vrata pritličnega stanovanja, ki so na drugi strani stavbe, na stežaj odprta. »Ko je Kara zalajala, je tat očitno pobegnil in za seboj pustil odprta vrata. Ne vem, kako jih je odprl; bila so namreč zaklenjena, na njih pa ni znakov vloma. Ukradel ni ničesar,« pojasnjuje Croselli, ki je o dogodku obvestil karabinjerje.

Nanje se je obrnila tudi družina Pahor, ki je tatinski obisk na svojem domu v Župančičevi ulici doživela približno dve uri kasneje. »Okrog 00.50 sem bila v svoji spalnici v prvem nadstropju, ravnokar sem prišla iz službe. Tudi oče se je odpravljal spat. Naš pes, ki je bil na dvorišču, je začel močno lajati, nato pa je v hipu utihnil. Kmalu zatem sem zaslišala nenavaden zvok, prižgala sem luč na hodniku in nato v dnevni sobi, kjer sem pred sabo zagledala moškega. Zavpila sem. Neznanec je takoj pobegnil po stopnicah in skozi vrata na dvorišče, v rokah je imel moj nahrbtnik. Preskočil je ograjo in izginil,« nam je zaupala 27-letna Eleonora Pahor. Z očetom Ivanom sta tekla po cesti za neznancem, medtem ko mu škotski ovčar Buk ni sledil. Pes je bil namreč zelo prestrašen, lastniki domnevajo, da ga je tat v trenutku, ko je začel lajati, poškropil z razpršilcem. »Na cesti nedaleč od hiše sva našla nahrbtnik. V njem so bili moji papirji in očetova denarnica, iz katere je tat ukradel gotovino, ne pa kartic in dokumentov. Iz dnevne sobe pa je izginila očetova ura,« je še povedala Eleonora Pahor. Tatu ni videla v obraz, natančno pa se spominja njegovih oblačil. Imel je rdečo kapo, temno modro bundo in hlače ter vojaške škornje, je pojasnila. Iz tega lahko sklepamo, da ni šlo za istega moškega, ki ga je okrog 23.10 bežno ujela sosedova varnostna kamera, medtem ko je tekel po cesti: na glavi je imel svetlo kapo, obraz pa je imel zakrit z zaščitno masko, nam je še povedala Eleonora Pahor. Na delu je torej verjetno bil več kot en tat.

Dogodek so Pahorjevi prijavili karabinjerjem. Na pokrajinskem poveljstvu smo se pozanimali, ali so v noči na včerajšnji dan v doberdobski občini ali drugod na Goriškem zabeležili še kakšen vlom ali tatvino, odgovor pa je bil nikalen. Po neuradnih informacijah naj bi sicer tatovi v sredo ponoči vstopili vsaj še v eno jameljsko hišo; iz kuhinje, kjer naj bi jih zasačili stanovalci, naj bi pobegnili brez plena, zato verjetno dogodek ni bil prijavljen.