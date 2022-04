Po mejni ograji bo dokončno padel še zid

Včeraj je bil na goriški meji med Italijo in Slovenijo odstranjen še en del zelene kovinske ograje, ki je bila na območju v bližini železniške postaje postavljena leta 1977. V kratkem se bo poslovil še betonski zid, na katerem je bila pritrjena. Ograja ni ločevala le držav, ampak tudi obe mesti, ki se že nekaj časa na več ravneh združujeta. Prvič je na tistem območju ograja »padla« leta 2004, ko je bil na meji zgrajen skupni Trg Evrope / Transalpina. Tokrat so jo odstranili za potrebe izgradnje čezmejne kolesarske poti, ki nastaja v okviru skupnega združenja EZTS GO.

Delavci so najprej odstranili okoli 300 metrov kovinske ograje, sledilo bo še rušenje betonskega zidu, na katerem je bila nameščena. Ker gre za strukturo, ki se nahaja na državni meji, je bilo treba najprej pridobiti cel kup dovoljenj in soglasij, tako s strani obeh držav kot tudi s strani obeh policij, pravi Tomaž Konrad, namestnik direktorja EZTS GO. Poleg tega so v zidu našli azbestne cevi, kar bo zahtevalo strokovno odstranitev, po italijanski zakonodaji pa bo treba območje pregledati še zaradi morebitne prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev. »Čez približno dva tedna oz. nekje do sredine maja bi tako lahko začeli z deli za kolesarsko pot. Rok za izvedbo celotne investicije je 4. september,« je za Primorski dnevnik pojasnil Konrad.

Ograja je po njegovih besedah deponirana v Italiji – goriški župan Rodolfo Ziberna to potrjuje in dodaja, da imajo več idej glede tega, kako bi jo lahko izkoristili, npr. za protokolarna darila –, del pa jo je shranil Goriški muzej.