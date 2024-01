Po narasli Soči zaveslali v novo leto

Osem neustrašnih se je danes s svojimi kajaki podalo v deroč tok Soče, ki ga je povzročilo obilno nočno deževje. Prireditelji 31. novoletnega spusta, Kajakaški klub Šilec in ZSŠDI, so se bali, da bo dež skvaril tradicionalno veslaško prireditev, vendar se je proti poldnevu vreme zjasnilo, posijalo je sonce in mala regata je potekala ob skoraj spomladanskem vremenu.

Po stari navadi so se kajakaši zbrali na bregu Soče pod sejemskim razstaviščem nedaleč od Štandreža ter si tam pripravili vse potrebno za zimsko veslanje po narasli Soči: tak vodostaj, so povedali, je za prvi januar gotovo nekaj izrednega. Pri bližnjem jezu so tudi odprli zapornice, tako da je voda kar zastrašujoče bruhala v spodnji del struge. Vse to pa ni zaustavilo drznih in že preizkušenih kajakašev, ki si potrebno znanje nabirajo v pogostokrat še bolj zahtevnih vodnih razmerah.

Preden so sedli v čolne, so opravili še tradicionalen obred. Odprli so steklenico penečega vina in nazdravili novemu letu. Pok petarde je točno opoldne dal znak za prvi zavesljaj in tok je živopisano kolono kot po olju odnesel proti cilju, do katerega so potrebovali le dobre pol ure. Ponavadi je plovba trajala po uro in več.