Po nesrečnem Titaniku Doberdobci spet z vozom

Pust se bliža z naglimi koraki, zato pustni mojstri vse bolj hitijo z gradnjo vozov in šivanjem kostumov. Na Goriškem bo v pustni čas uvedel sprevod, ki bo goriško mestno središče poživil v nedeljo, 12. februarja, medtem ko bo sovodenjska povorka na sporedu v nedeljo, 19. februarja. Pričakovanje je med ljubitelji pustnih norčij še toliko večje, ker so v zadnjih dveh letih zaradi pandemije odpadli vsi pustni sprevodi. V Tržiču povorke niso izpeljali niti leta 2020, saj so ravno takrat stopile v veljavo prve omejitve za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom.

Društvo Karnival na letošnjem pustnem sprevodu, 24. po vrsti, pričakuje med sedem in osem vozov, sicer se bo vpisovanje zaključilo v nedeljo, 29. januarja (skupine se lahko vpišejo do nedelje, 5. februarja). Letos so imeli v nekaterih vaseh na Goriškem težave z gradnjo vozov, zato bodo nastopili z nekoliko predelanimi in olepšanimi vozovi iz leta 2020, kar bo zatem žirija upoštevala pri točkovanju in razvrstitvi.

Po dolgem času bodo svoj voz imeli tudi v Doberdobu, kjer so si mladi domačini uredili pustno delavnico pod šotorom za župniščem. Doberdobci so z vozom Klo...akcija zmagali na Kraškem pustu leta 1998; leto kasneje so merili visoko tudi s svojim Titanikom, vendar so med potjo na Opčine doživeli nesrečo: zadeli so enega izmed mostov in poškodovali mehanizme voza, ki je bil za pet centimetrov previsok, tako da je naposled zmaga splavala po vodi. Naslednji dan so v svojem doslej edinem nastopu v Sovodnjah vseeno posegli po prvem mestu. Pri gradnji doberdobskega voza sodeluje dvajset fantov in deklet, sicer le redki med njimi so bili rojeni za časa doberdobskega Titanika leta 1999. Z letošnjim vozom bodo nastopili na povorkah v Gorici, na Opčinah, v Sovodnjah in v kraju Tissano, poleti še v Gradežu. Okrog voza bo rajalo kar 175 maškar!

Štmavrsko društvo Sabotin se bo udeležilo sprevodov v Gorici, Šempetru, Sovodnjah in Tržiču. »Nastopili bomo z vozom iz leta 2020, saj smo imeli za njegovo gradnjo visoke stroške, ki jih takrat nismo povsem izplačali,« pravi Valentin Devinar iz Štmavra in pojasnjuje, da bodo voz kakorkoli nekoliko olepšali, poskrbeli bodo tudi za nove kostume. Na dan prve povorke v Gorici - 12. februarja - bo v Štmavru tudi tradicionalni praznik sv. Valentina. Z nekoliko predelanima vozovoma iz leta 2020 bodo nastopili tudi člani števerjanskega društva Briški grič in Kulturnega društva Sovodnje. Števerjanci bodo s svojimi čebelicami poleteli na sprevode v Šempeter in Sovodnje, Sovodenjci se bodo odpravili tudi v Gorico, tako da jih skupno čakajo trije sprevodi. Na treh povorkah bo nastopilo tudi gabrsko društvo Skala - v Gorici, Šempetru in Sovodnjah. V skupini jih bo kar sedemdeset, sicer so posebno zadovoljni, da so se že izkušenim pustnim mojstrom letos pridružili še nekateri mladi, ki bodo poskrbeli za prebarvanje voza in za glasbo. Mladih sil se veselijo tudi v kulturnem društvu Oton Župančič v Štandrežu, kjer so se gradnje voza lotili Pičulati, člani društvenega mladinskega odseka. V prejšnjih dneh so v domu Andreja Budala stekle tudi plesne vaje.