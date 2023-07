Po občinah zbirajo vloge za popis škode po neurju

Deželna civilna zaščita je pozvala vse občine, ki jih je prizadelo ponedeljkovo neurje s točo, naj pripravijo oceno nastale škode. Zaradi tega so občine na svojih razglasnih deskah objavile obvestilo, s katerim vabijo občane in podjetja, naj vložijo vlogo s fotografskim gradivom, okvirno oceno in opisom škode.

Na deželi bodo zbrane vloge uporabili za popis škode, nakar bo prišlo na vrsto dodatno preverjanje za zagotovitev morebitnih odškodnin. Rok za oddajo vlog zapade 3. oz. 4. avgusta (rok je različen od občine do občine). Občani jih lahko pošljejo preko elektronske pošte oz. jih dostavijo osebno na občinskih vložiščih.

Obvestila o zbiranju vlog so objavile tudi občine Sovodnje, Števerjan in Doberdob, kjer lahko oškodovani občani dobijo vse potrebne informacije in pojasnila. Podobno seveda velja za goriško občino, kjer je bilo največ škode zaradi toče v Štandrežu in Ločniku, medtem ko je drugod po mestu klestil močan veter.