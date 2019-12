Po petnajstih letih končno usmerjevalne table

V Novi Gorici so po več kot petnajstih letih, odkar je bil zgrajen Trg Evrope, vendarle namestili tudi usmerjevalne table do te skupne znamenitosti obeh Goric. Gre za table rjave barve, ki so namenjene za usmerjanje k objektom kulturne dediščine. Na različnih lokacijah v mestu jih je zaenkrat razporejenih pet, vsaka nosi piktogram, ki ponazarja središče Vecchietovega mozaika na trgu. Prvih pet usmerjevalnih tabel na Trg Evrope je postavljenih na naslednjih lokacijah: v Ulici Tolminskih puntarjev pri nebotičniku, v Erjavčevi ulici pri telovadnici Partizan, pri prehodu čez železniške tire v Erjavčevi ulici in pri solkanskem bloku v obe smeri. »V nadaljevanju bodo predvidoma postavljene še na treh lokacijah v Solkanu: pri obračališču pri mostu, pri hotelu Sabotin in Dinosu, nadalje pri cerkvi v Novi Gorici in na Kidričevi ulici pred krožnim križiščem pri nebotičniku,« pojasnjujejo na novogoriški mestni občini. Trg naj bi sicer v bodoče s pomočjo mednarodnega arhitekturnega natečaja doživel dolgo pričakovano in napovedovano ureditev. Že v septembru so se v ta namen v Gorici sestali predstavniki novogoriške in goriške občine, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ter strokovne skupine, ki pripravlja gradivo za mednarodni arhitekturni natečaj. Ta naj bi bil predvidoma objavljen v začetku prihodnjega leta, Gorici ga bosta objavili v sklopu EZTS GO.