Po prenovi bo ponudba bogatejša

S finančno podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, goriške občine, izvajalskih podjetij, dobrodelnih organizacij in donacijami zasebnikov je dnevni center združenja Anffas ob pevmskem parku doživel prenovo, po kateri so ga včeraj slovesno predali namenu.

Obogatili ponudbo

Odprtja se je udeležilo veliko ljudi, ki so na eden ali drugi način povezani s centrom. Množična udeležba kaže verjetno tudi na vraščenost centra in sploh združenja Anffas v mestno družbeno tkivo. Zgodovinski vpogled v delovanje goriške sekcije združenja, ki je bila prva na deželni ravni, je dal njen predsednik in dolgoletna duša Mario Brancati. Zahvalil se je res številnim ustanovam in zasebnikom, ki so pripomogle k obnovitvenemu posegu. Goriška občina je kot lastnica prostorov dnevnega centra v sodelovanju z združenjem Anffas zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za prispevek, ki je bil dodeljen na podlagi namenskega razpisa.Dežela je namenila 40.000 evrov, združenje je vsekakor lahko računalo na radodarnost krminske zadružne kleti, združenj Lions Club Gorizia Host, Inner wheel club, Soroptimist Club, Lions Club Maria Theresia in Rotary club ter donacijo družine Fabozzi.

Z zbranimi sredstvi so odstranili arhitektonske ovire centra, prepleskali vse prostore, uredili zunanje dvorišče ter obogatili ponudbo z dvema novima sobama. Ena je namenjena senzomotoriki: fizioterapevti in psihologi studia Fisio360 so jo opremili na tak način, da stimulira in pomaga uporabnikom centra tudi v kriznih trenutkih. Z VRočali bodo na sobnem kolesu lahko kolesarili takorekoč »z razgledom«. Opremili so tudi sobo za informatiko.

Dnevni center lučaj stran od pevmskega parka redno obiskuje okoli 14 uporabnikov, ki jih tja napoti konzorcij Cisi. Pri združenju Anffas, ki upravlja dnevni center, pa se zbira približno 60 družin invalidov. Posebnost tega centra je v tem, da nudi poleg rednega urnika - od ponedeljka do petka, od jutra do popoldneva, tudi dodatno pomoč družinam. S podporo Fundacije Goriške hranilnice so namreč na voljo uporabnikom tudi ob sobotah zjutraj in med raznimi prazniki, odprti bodo tudi v mesecu avgustu. Uporabnike spremlja približno 15 zaposlenih socialne zadruge, ki se prepoznava v vrednotah združenja Anffas. Zavedajo se namreč, da je podpora pomembna ne le za invalidno osebo, temveč za celo njeno družino.